“Lo odio”: Carlo su tutte le furie non si trattiene ancora una volta | Con chi ce l’ha?

I primi giorni da Re Carlo III hanno messo già a dura prova il sovrano che ha perso le staffe in più occasioni. Ma con chi ce l’ha questa volta?

Non sono per nulla giorni semplici per Carlo III, divenuto da meno di una settimana Re del Regno Unito e di tutto il Commonwealth. Il sovrano, infatti, sta sperimentando – più che in ogni altra circostanza – cosa significhi l’abnegazione e il senso del dovere a servizio della propria Nazione.

Non dobbiamo dimenticare che prima di essere Re, Carlo è un figlio che ha perso la sua adorata mamma, ma per il ruolo che ricopre e per i doveri che ne derivano, ha dovuto mettere in secondo piano il lutto e il grande momento di dolore che sta attraversando per diventare Re, con tutto quello che ne consegue alla luce del sole e dei flash dei fotografi.

Eppure, cerimonie, discorsi alla Nazione, investiture e riconciliazione tra i figli sono solo alcuni degli aspetti. A 73 anni, infatti, Carlo deve abituarsi, e anche in fretta, ad una nuova vita, titolo e ruolo e non è detto che sia un processo semplice o automatico, nonostante la Regina Elisabetta, già in alcune occasioni, avesse fatto una sorta di “prova generale”, mandando il figlio al posto suo. Insomma, possiamo dire come per Carlo questo sia un momento estremamente complicato tra pubblico e privato.

Carlo, però, non è l’imperturbabile Elisabetta, capace di fare della “noia” e del “profilo basso” ad ogni costo in pubblico, la sua arma vincente per ben 70 anni. E già in pochi giorni di regno, il monarca ha mostrato letteralmente al mondo il suo temperamento, abbastanza teso e agitato. Insomma, al momento l’aplomb non sembra far parte del cerimoniale di Carlo che ha già perso in più occasioni le staffe. Questa volta, però, è stato anche peggio.

Carlo III e l’odio viscerale per le penne

Già durante la proclamazione ufficiale a Re del Regno Unito, Carlo aveva mal digerito la presenza di tantissime penne sul tavolo che gli rendevano abbastanza difficile poter firmare i documenti reali. In quell’occasione, però, il sovrano si era limitato a spostare l’ingombrante portapenne con un gesto di stizza ben visibile, ma comunque abbastanza contenuto e composto. Cosa che, invece, non è accaduta questa volta sempre a causa delle odiosissime penne.

Una penna difettosa, infatti, ha fatto andare su tutte le furie Carlo, già irritato per aver sbagliato a riportare la data sul libro dei visitatori del castello di Hillsborough in Irlanda del Nord. Nel video si sente chiaramente Carlo chiedere conferma della data: “E’ il 12 settembre?”, ma viene subito corretto. Al che il Re replica: “Oh Dio, ho scritto la data sbagliata“, sistemando sul registro l’errore.

‘Can’t bear this bloody thing … Every stinking time’ — King Charles III expressed his frustration with a pen in the middle of a signing ceremony at Hillsborough Castle during his visit to Northern Ireland pic.twitter.com/4HyHK5StB1 — NowThis (@nowthisnews) September 13, 2022

Una volta terminato, però, Carlo si accorge che le sue mani sono sporche di inchiostro, giusto qualche goccia, ma che lo fanno andare su tutte le furie. “Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…”, dice il Re borbottando spazientito mentre prova a pulirsi le mani, ma il danno ormai è fatto.