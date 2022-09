Ricordi Kaori, la protagonista dello spot Philadelphia anni ’90? Scopri che cosa fa oggi

I più affezionati alla televisione ricorderanno sicuramente Kaori, protagonista di un simpatico spot: ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi

Poco poco… una sequenza di parole che sicuramente non risulterà sconosciuta a molti, soprattutto, a chi era solito guardare molto la televisione negli anni ’90! A pronunciarla, la dolcissima Kaori che, in quegli anni, divenne una vera e propria icona di simpatia: ma cosa fa oggi la protagonista della pubblicità del Philadelphia?

Per chi avesse la memoria breve, nella pubblicità Kaori era una studentessa giapponese che veniva accolta con calore dalla sua famiglia italiana. Come prima cosa, ovviamente, alla ragazza viene fatta assaggiare la famosa crema spalmabile (trovi lo spot scorrendo in basso).

A renderla nota, proprio la battuta “poco poco”, con cui rispondeva a tutte le domande che le venivano poste e che è diventata subito un vero tormentone. Solo a tavola, quando le venne chiesto se le piacesse il Philadelphia, la risposta della ragazza è subito diventata… “tanto tanto”!

Kaori, scopri com’è diventata e cosa fa oggi

Ma chi è effettivamente la donna nota a tutti come Kaori e cosa fa nella vita reale? Basti solo sapere che oggi ha 53 anni e vanta alle sue spalle una grandissima carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo. Vi spieghiamo di più scorrendo in basso…

Il vero nome della simpaticissima Kaori è Kelly Hu e non è propriamente giapponese, bensì proviene delle Hawaii, con discendenza cinese.

Ai tempi dello spot era davvero molto giovane: aveva appena compiuto 23 anni e fu proprio quell’apparizione che le permise di dare inizio alla sua brillante carriera. Solo pochi anni dopo, nel 2014, secondo il sito People With Money, era una tra le 10 attrici più pagate al mondo, con un fatturato di circa 46 milioni di dollari.

Dopo aver girato la nota pubblicità, è tornata negli Stati Uniti, per l’esattezza a Los Angeles, e ha intrapreso la sua carriera da attrice: basti pensare che ha avuto un ruolo nel noto film Fino alla fine (No way back) e non solo.

Ha anche interpretato Pei Pei “Grace” Chen in Più forte ragazzi (1998-2000) e nel 2010 è stata Pearl di Vampire Diaries. Ha doppiato anche un personaggio nel videogioco “Star Wars: Knights of the Old republic.”

Non contenta, ha anche deciso di intraprendere la strada dell’imprenditoria:ha lanciato, infatti, una sua linea di profumi e un brand di abbigliamento. Infine, Glam Mag nel 2014 l’ha addirittura nominata “attrice più sexy del mondo”.