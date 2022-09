Sabrina Salerno sexy girl in t-shirt bianca ma poi arriva lo scivolone imperdonabile

Sabrina Salerno non smette mai di sorprendere i suoi innumerevoli fan, ma stavolta potrebbe aver esagerato.

La cantante genovese continua a lasciarci a bocca aperta, non solo per il suo talento artistico, ma anche e soprattutto per la sua silhouette da urlo, che spesso condivide sui social con tutti i suoi seguaci.

Poche come lei riescono ancora a sfoggiare un fisico da urlo, riuscendo facilmente a competere con ragazze 20 anni più giovani di lei. Un look, il suo, sempre perfetto, originale e super sexy, in grado di mettere in risalto le sue favolose curve. A volte però, anche lei commette alcuni errori di stile.

Un errore imperdonabile

Sebrina Salerno è indiscutibilmente una delle figure televisive più rilevanti degli anni ’80, la cui carriera ancora oggi continua a sfornare un successo dietro l’altro.

Sia il suo carattere frizzantino che la sua bellezza tipicamente mediterranea hanno da subito conquistato il cuore degli italiani. Un fisico che ancora, all’età di 54 anni, lascia a bocca aperta, scuotendo il web. La Salerno infatti, è solita postare delle foto da urlo, in cui si mostra in tutto il suo splendore, sfoggiando dei look da vera fashionista. Originaria di Genova, è cresciuta nella celebre città di Sanremo insieme ai suoi nonni. La sua carriera però non comincia in televisione, bensì con dei concorsi di bellezza, i quali la faranno eventualmente approdare nel mondo dello spettacolo. Appare in programmi di grande successo, come Premiatissima e W le donne. Però decide anche di perseguire la sua grande passione, ovvero la musica.

Infatti, negli anni ’80 incide il suo primo singolo, Sexy Girl, con il quale raggiunge un successo nazionale, riuscendo a conquistare anche le classifiche internazionali. Ma è il suo secondo album che le consente di portarsi a casa il premio come Migliore cantante europea dell’anno. Ovviamente la sua carriera di qui ha spiccato il volo. Ha deciso di non limitarsi alla musica e decide di partecipare ad alcuni reality. Tra questi ricordiamo Ballando con le stelle, condotto dall’insostituibile Milly Carlucci. Insieme al maestro di ballo Samuel Peron sia giudica il terzo posto, preceduta dalla modella inglese Bianca Gascoigne e dalla sua compaesana Arisa, vincitrice della sedicesima edizione.

Come accennato in precedenza, Sabrina è solita postare i suoi look sui social dove è molto attiva e seguita. Basti pensare che su Instagram conta la bellezza di 1,2 milioni di followers. Un bel traguardo per una nota soubrette come lei! Ogni volta i suoi outfit riescono a sorprendere i suoi fan, ma ogni tanto, anche una fashionista come la Salerno, può commettere qualche errore di stile. Infatti, alcuni giorni fa si trovava in aeroporto di Venezia e per l’occasione ha optato per un look casual, scegliendo una t-shirt bianca abbinata ad un paio di pantaloni neri. Immancabile ovviamente la giacchetta di pelle e le sue lussuose valigie. Però non ha pensato che il colore bianco di solito risulta abbastanza trasparente. Infatti, i più critici hanno notato che sotto alla t-shirt indossa un reggiseno nero. Un errore da vera principiante!