Spogliarello sexy nella casa di riposo, gli anziani possono toccare | Le immagini virali fanno discutere

Si è esibita in uno spettacolo sexy di fronte agli anziani, increduli, di una casa di riposo. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del mondo scatenando un’ondata di polemiche. Ma c’è chi ha apprezzato l’idea

Quando l’hanno vista entrare nella stanza probabilmente non potevano credere ai loro occhi e, pochi istanti dopo, sono rimasti letteralmente sbalorditi nel guardarla ballare coperta solo da abiti succinti. L’incredibile episodio arriva da Taiwan: un vero e proprio spettacolo sexy appositamente organizzato presso la Taoyuan Veterans Home, residenza per anziani veterani di guerra gestita dal governo e ubicata nella omonima città di Taoyan.

Spogliarello sexy nella casa di riposo, gli anziani possono ‘toccare’. È polemica

A quanto pare, in occasione delle celebrazioni del Mid-Autumn Festival, qualcuno ha pensato di regalare gli ospiti dell’ospizio una scarica di adrenalina decisamente inaspettata, un regalo che gli anziani hanno gradito ma che ha scatenato un mare di polemiche dopo che le immagini del bollente show sono diventate virali praticamente in ogni parte del mondo.

Nei video diffusi in rete è possibile vedere una ballerina dare il via ad un balletto sexy a pochi centimetri dai veterani: è accaduto lo scorso 7 settembre e nei giorni seguenti ne sono scaturite un’infinita quantità di polemiche che hanno costretto la direzione della casa di cura a rilasciare un comunicato stampa per scusarsi della performance.

I video della ‘performance’ sono diventati virali

Anche perchè, sempre come si può osservare nei filmati, la ballerina si è lasciata toccare praticamente in quasi ogni parte del corpo dai presenti, persone con problemi di mobilità. E la casa di cura ha specificato che il fatto che si sia spinta oltre sarebbe da ricondurre ad una precisa ragione ovvero che la ballerina voleva “entusiasmo ed energia” nella sua performance. Ma probabilmente si è spinta ben oltre il consentito dal momento che nelle immagini la si vede lasciarsi toccare anche sui seni e nelle parti intime senza che nessuno, tra i dipendenti della struttura, intervenga.

Molte critiche contro l’amministrazione della casa di riposo

Stando a quanto riportato dai media locali la struttura, che ospita militari in pensione, si prende cura di loro giorno e notte includendo, per le persone con demenza senile o altre disabilità, un’assistenza a lungo termine. Un contesto nel quale non ci si aspetterebbe mai di vedere una giovane ballerina ballare in modo sensuale e provocante tanto da sfociare in vere e proprie effusioni erotiche.

L’intera performance è durata non più di un quarto d’ora è stata presa di mira dai media locali che hanno puntato il dito contro l’amministrazione della casa di riposo, rea di aver organizzato un vero e proprio spogliarello. Non è chiaro se gli accordi con la ragazza fossero proprio questi, ma l’epilogo avrà certamente conseguenze pesanti per gli organizzatori.