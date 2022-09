Venerdì nero per gli Stati Uniti: uno sciopero epocale sta per sconvolgere l’amministrazione Biden

Gli Stati Uniti potrebbero sperimentare uno degli scioperi nazionali più importante e pericoloso degli ultimi anni. Per il Presidente degli USA si tratta di una corsa contro il tempo, ma i giorni passano e la protesta si avvicina.

La scadenza si avvicina e i negoziati tra l’agenzia governativa statutinitense National Mediation Board, i sindacati e i dipendenti delle ferrovie addetti al trasporto merci al momento sono ad una fase di stallo, malgrado la crescente preoccupazione del govenro. Proprio per questo, l’Associazione delle ferrovie americane ha pubblicato un rapporto secondo cui l’impatto economico di uno sciopero ferroviario a livello nazionale potrebbe costare, in un solo giorno, più di 2 miliardi di dollari.

Finora, cinque dei dodici sindacati, che rappresentano 21.000 dipendenti, hanno raggiunto accordi volontari con le ferrovie e il consiglio di emergenza presidenziale voluto dallo stesso Joe Biden. Tuttavia, il termine ultimo si avvicina. Entro, infatti, la mezzanotte di venerdì 16 settembre, se non si dovesse trovare un accordo – dopo 30 giorni di trattative – lo sciopero si farà. Come riportato dall CNBC, secondo gli ultimi dati, sono all’incirca 115.000 i dipendenti delle ferrovie di Classe I negli Stati Uniti.

In caso di sciopero, il rapporto dell’Associazione delle ferrovie americane ha evidenziato come la rete ferroviaria – di oltre 200 km in 49 stati e 7.000 treni di Classe I – sarebbe inattiva. Ma non solo, lo sciopero, oltre il settore commerciale, impatterebbe anche i pendolari. Uno sciopero ferroviario a livello nazionale, quindi, colpirebbe l’economia molto più di uno sciopero portuale sulla costa occidentale. E ogni giorno di interruzione del servizio, non farebbe altro che raddoppiare gli impatti negativi sul sistema ferroviario. Ma a che punto sono i negoziati?

Lo sciopero delle ferrovie preoccupa Joe Biden

I dipendenti delle ferrovie hanno deciso di scioperare per ricevere un aumento salariale del 14,1% con effetto immediato e un aumento salariale del 24% retroattivo nel quinquennio 2020-2024. I bonus verrebbero assegnati anche ai dipendenti oltre la durata del loro contratto e ammonterebbero a 5.000 dollari.

In questo modo, combinando i pagamenti forfettari e gli aumenti salariali retroattivi, i dipendenti riceverebbero un pagamento immediato medio di oltre 11.000 dollari. La paga media di un impiegato ferroviario, se l’accordo fosse ratificato, sarebbe così di circa 110.000 dollari all’anno. Ma non solo, oltre a un adeguamento salariale, i dipendenti otterrebbero anche ulteriori vantaggi come pensione e assistenza sanitaria, guadagnando complessivamente 160.000 dollari all’anno.

Si tratterebbe degli aumenti salariali ferroviari più importanti degli ultimi 40 anni, ma senza un accordo in tempo per disinnescare lo sciopero, i funzionari di Biden avvertono del grande impatto politico di una protesta simile. In altre parole, si paralizzerebbe il sistema ferroviario. Come riportato dal Washington Post, il presidente Biden ha chiamato lunedì sindacati e compagnie ferroviarie, premendo per un accordo a pochi giorni dalla chiusura di gran parte delle infrastrutture all’interno del paese.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno anche iniziato a prepararsi per una potenziale chiusura, avvertendo che uno sciopero potrebbe danneggiare gravemente l’economia statunitense, oltre a danneggiare i democratici nelle imminenti elezioni di metà mandato. La situazione di stallo tra lavoratori e ferrovie, però, mette in crisi lo stesso Biden. Il presidente è stato infatti un difensore dei sindacati, ma vuole scongiurare uno sciopero di questa portata per il trasporto nazionale. Venerdì, però, si avvicina e con lui anche lo sciopero.