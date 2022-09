Federico Fashion Style nei guai: è accaduto in un paio d’ore e non si torna più indietro

Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere die vip, finisce nei guai. Una cliente si lamenta e pubblica tutto su Tik Tok.

“Mi ha rovinata i capelli”, è il commento della cliente che rovina Federico Fashion Style.

Tutti conoscono Federico Fashion Style, il parrucchiere die vip famoso per il suo salone di bellezza diventato set di Real Time, Le sue performance e i cambiamenti di look sono diventati così famosi da approntare alla tv commerciale Mediaset. Federico spesso infatti è presente a programmi televisivi e salotti, come quelli condotti da Barbara D’Urso.

Spesso si è parlato di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, per fare chiarezza sulla sua presunta omosessualità. Si è spesso dibattuto sul prezzo dei suoi saloni o dell’eccessivo essere trash. Di lui però non si parla solo bene, una cliente su Tik Tok ha voluto denunciare tutto. Ovviamente questo è quello che dice lei. Ma procediamo con ordine.

Federico Fashion Style nei guai per aver rovinato i capelli a una cliente

Il parrucchiere di Anzio ha iniziato la sua carriera a 13 anni, quando faceva gavetta nei saloni. A 18 anni ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi è stata la volta di Milano e della Sardegna. Dal 2019 è protagonista del noto show “Il salone delle meraviglie” su Real Time. E’ diventato un personaggio popolare e infatti è approdato anche alla Rai, dove ha partecipato a Vallando con le Stelle, e a La pupa e il Secchione in veste di giudice. Ora però tutto il suo successo potrebbe essere scardinato da un video che sta girando su Tik Tok.

Una signora ha infatti denunciato un episodio che sarebbe accaduto proprio in uno dei saloni del noto parrucchiere di Anzio. Nel filmato, diventato virale, la donna accusa il parrucchiere dei vip di averla rosicata bruciandole i capelli. “Mi ha bruciato e fatto cadere i capelli in due ore”, ha affermato la donna. Non è possibile ovviamente provare le dichiarazioni di questa donna che, se fossero vere, minerebbero profondamente la credibilità di Federico. E’ accaduto davvero p è solo un modo per farsi pubblicità?

L’unica cosa che si sa con certezza è che il video è diventato virale in pochissimo tempo e ha iniziato a fare anche notizia rimbalzando da un giornale all’altro. Il noto parrucchiere risponderà chiarendo la vicenda? Solo delle foto in cui si accusa il parrucchiere di aver commesso il terribile errore insomma sono troppo poco per poter puntare il dito!