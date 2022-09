I soccorsi sono arrivati ma non c’è stato nulla da fare: sulla superstrada il corpo era senza vita

Un incidente a dir poco inspiegabile, quello successo lungo la superstrada Cassino. Scopriamo insieme i dettagli.

Un episodio che a dell’incredibile e sul quale ancora le forze dell’ordine stanno indagando. Nei pressi di Cassino è stato ritrovato sull’autostrada un cadavere di una ragazza di circa 20 anni.

La scoperta è stata fatta all’alba, quando alcuni passanti hanno avvistato quello che sembrava essere un corpo inerme. Alcuni di loro hanno prontamente chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto intorno alle 6. Purtroppo la ragazza era già deceduta.

Identificazione della vittima

Il corpo è stato rinvenuto all’altezza dell’uscita di San Pasquale, che collega la zona del Tirreno con l’Abruzzo. Sul posto è arrivata l’ambulanza e poco dopo anche il magistrato di turno della procura di Canino. Ancora sconosciute le cause.

Non solo, ancora i carabinieri non sono riusciti ad identificare la ragazza. Secondo alcuni fonti si tratterebbe di una ragazza di nazionalità europea, ma con sé non aveva nessun documento. Ancora nessuna pista è stata esclusa, ma i carabinieri pensano che si sia trattato di un incidente stradale. La ragazza potrebbe essere stata travolta da un pirata della strada, che ha lasciato lì il corpo della vittima, in mod che fosse visibile ai passanti.

Una morte tragica quella della ragazza, ma purtroppo non sarebbe nemmeno la prima accaduta nell’ultimo periodo. Infatti, alcune settimane fa, una trentaquattrenne è deceduta dopo essere stata colpita da un’auto. La ragazza si trovava in vacanza ed era in procinto di attraversare la statale Domiziana in compagnia di due amici. Ed è proprio in quel momento che si è avvicinata una Nissan Micra, colpendola in pieno. La vittima è stata trascinata per diversi metri prima di esalare il suo ultimo respiro. I due amici sconvolti non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi, giunti sul posto poco dopo.

Le forze dell’ordine hanno scoperto che il veicolo non avrebbe potuto nemmeno circolare, essere risultato rottamato, per cui non vi è alcun proprietario. Sono state rinvenute solo alcune immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza e poche testimonianze, che includono i due amici della ragazza. Nell’ultimo periodo sono avvenuti altri due incidenti, nella provincia di Caserta. Il primo sulla Domitiana, nella zona del Villaggio Agricolo, dove si sono scontrati una moto e un taxi. Il secondo invece è avvenuto in via Fiume e via Collodi a Portico di Caserta, coinvolgendo una Nissan Qashqai e una Fiat Panda.