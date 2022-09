La salsa più amata razionata nei supermercati: il mistero ora viene chiarito

Nei reparti dei supermercati, nell’ultimo periodo, c’è una grande assenza: ecco perché la salsa più amata in Europa sta scarseggiando

Tra pandemia e guerra, l’Europa è stata messa davvero a dura prova: a risentire molto del colpo è stato soprattutto tutto ciò che ruota attorno all’universo dei supermercati. Numerosi i prodotti che, in diversi periodi dell’anno, sono diventati introvabili e questo ha creato un vero e proprio disagio sulle tavole degli europei...

In particolare, a vivere una particolare situazione di difficoltà in questo periodo è la Francia. Questo in quanto sulle loro tavole sta scarseggiando da un po’ quel che è considerato il terzo condimento per eccellenza.

Basti semplicemente pensare che, per mettere un punto provvisorio alla situazione, nei supermercati si è iniziato a porre dei veri e propri razionamenti. Le famiglie francesi, infatti, non potranno acquistare più di un vasetto di salsa a volta.

Alcuni fornitori poi hanno deciso di correre ai ripari alzando i prezzi dei vasetti fino a sei volte il normale: ma di quale salsa stiamo parlando?

La salsa diventerà introvabile: ecco cosa sta succedendo

Ebbene sì, è la famosa senape ad essere ormai sempre meno presente sulle tavole francesi. I raccolti che di solito producono la deliziosa moutarde di Digione sono stati messi a dura prova da grandi periodi di siccità. Ma non è solo questa la causa delle difficoltà,

Sicuramente, come già accennato, il primo fattore che ha influito sul dimezzamento dei raccolti di senape, non permettendo ai semi di crescere al meglio, è stata l’assenza di piogge.

Un falso mito da sfatare in tal senso è il seguente: la maggior parte dei semi non proviene dalla Borgogna a Digione, famosa per la propria mostarda, ma dal Canada. È qui che si produce ben l’80% della senape utilizzata per la produzione della mostarda in Francia.

Ormai da tempo, purtroppo, il raccolto nazionale non è più in grado di soddisfare il mercato francese. Da tempo, infatti, a decimare il raccolto sono arrivate invasioni di insetti che sono state fronteggiate con poca convinzione per via di una regolamentazione non efficace. La guerra in Ucraina poi ha fatto crescere il prezzo dei fertilizzanti.

A giugno, il governo ha invitato i produttori della zona ad aumentare del 250% l’area coltivata a senape. Il prezzo d’acquisto dei semi è raddoppiato e il numero di produttori della Borgogna è passato da 160 a 500. Si pensa che rincari dureranno fino a Natale, per poi tornare su livelli normali.