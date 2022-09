Nuova mazzata per gli italiani: chi ha un mutuo si prepari alla bordata sulla propria rata

E’ in arrivo una nuova mazzata per gli italiani. Chi ha un mutuo si ritroverà a pagare una rata davvero enorme.

Giù il mutuo è un chiodo fisso, così poi è davvero una tragedia!

Sarà davvero complicato a breve per gli italiani che hanno un mutuo. E’ in arrivo una rata che rappresenterà una vera e propria stangata per tutti. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi e questo condurrà a un impatto sulle spese dei cittadini, soprattutto per chi, comprando la casa, ha scelto il tasso variabile.

La decisione della Bce non toccherà solo chi ha un mutuo, ma anche chi ha chiesto prestiti personali per le spese piccole, le rate infatti potranno cambiare anche per chi ha chiesto un finanziamento magari per comprare un’automobile. Più colpiti saranno coloro che hanno acceso u mutuo con tasso variabile, nel senso che saranno i primi ad accorgersi della stangata. Vi spieghiamo il perché!

Mutuo con tasso variabile? Arriva la stangata sulla rata: il motivo

Chi sceglie il tasso variabile nel momento in cui fa un mutuo in realtà sceglie di variare il tasso di interessi in base ai tassi di riferimento del mercato. Secondo un’analisi di mutuisupermarket.it per conto di Repubblica indica che ci potrà essere un rialzo davvero enorme che varia da 50 a 75 punti. Questo vale sia per chi han mutuo di 140 mila euro e sia per chi ha un mutuo più elevato tipo di 250mila euro. Se si considera infatti un aumento su un mutuo di 140mila euro si pagherà una rata mensile di circa 32 euro in più o di 49 per i mutui trentennali. Insomma un salasso!

Ancora più alti saranno gli aumenti per chi ha un mutuo da 250 mila euro ovvero gli aumenti mensili potranno arrivare a 88 euro. Questo vuol dire che nel tempo si pagheranno molti più interessi. In pratica con questi rincari nel primo caso si pagheranno circa 5mila euro un più sul mutuo totale e nel secondo si arriveranno a pagare quasi 30mila euro in più sul mutuo trentennale. Se la Bce sceglie un rialzo dei tassi dello 0,75% non ci sarà scampo!

Rialzi anche per chi ha chiesto un prestito. Secondo Prestitonline infatti se si chiede un prestito di 10mila euro, con questi rialzi, la rata potrà aumentare di 5 euro al mese ovvero in dieci anni si arriveranno. pagare circa 600 euro in più rispetto al passato. Insomma le notizia sono davvero pessime per tutti!