Spunta il segreto della Regina Elisabetta dopo la sua morte: “Si può aprire solo nel 2085”

La Regina Elisabetta è sempre stata proiettata verso il domani con una grande capacità di guardare al futuro. E anche dopo la sua morte ha lasciato un segno di tale lungimiranza, un biglietto segreto da aprire in una data ben precisa

Che Elisabetta fosse una donna lungimirante e ben proiettata, nel suo modo di pensare, verso il futuro, è cosa nota. Ma certamente nessuno si aspettava che questo lato di sè

trapelasse anche dopo la sua morte. Ebbene la madre dell’attuale re Carlo III ha lasciato un ‘segno’ o meglio una sorta di ‘segreto’ del quale nessuno potrà venire a conoscenza

prima di una data prestabilita.

E bisognerà attendere davvero parecchio tanto che, per fare un esempio, Carlo non lo potrà sicuramente sapere ed è molto improbabile che anche William e Kate riescano ad arrivare ad un età tale da scoprirlo. Ma di cosa si tratta? Di un ‘messaggio’ o meglio di una lettera, una missiva scritta di suo pugno dalla Regina e poi chiusa in una busta che potrà essere aperta soltanto nel 2085 per precise disposizioni di Sua Maestà.

Il ‘segreto’ della Regina Elisabetta: un messaggio sigillato ed ignoto

Il contenuto sarebbe top secret praticamente a tutti, si ritiene infatti che neanche i più fidati collaboratori di Elisabetta sappiano che cosa c’è scritto e, dunque, bisognerà

attendere oltre 60 anni per saperlo. E così all’indomani dell’arrivo a Londra della salma della sovrana con decine di migliaia di persone in fila anche per 20 o 30 ore solo per poterle dare l’ultimo saluto si scopre una curiosità che ben rispecchia quello che era il lato caratteriale di Elisabetta.

Di questa missiva si era già parlato, per la verità, in occasione del Giubileo di Platino nel mese di giugno ma subito dopo la morte di Sua Maestà si è tornati a parlarne con insistenza. Sembra che la lettera misteriosa sia stata scritta a mano nel 1986, durante il restauro del Queen Victoria Building a Sydney. Dopo essere stata sigillata (della lettera è nota solo l’intestazione ovvero “Giusto e Onorevole Lord Mayor di Sydney, Australia”) venne inviata all’allora sindaco della città australiana, Douglas William Sutherland.

La lettera potrà essere aperta 99 anni dopo essere stata scritta

Ma la richiesta esplicita fu proprio quella di tenere la lettera chiusa aspettando la data stabilita per renderne il contenuto pubblico: “Affidato ai cittadini di Sydney in un giorno adatto a vostra scelta dell’anno 2085 d.C.” si legge infatti nel biglietto che la accompagna. In molti si sono domandati perchè la sovrana abbia mantenuto il riserbo su una missiva inviata ad una città australiana ma per risolvere tale enigma e per capire perchè Elisabetta II abbia voluto che il messaggio venisse aperto 99 anni dopo averlo scritto non si potrà fare altro che attendere.

In molti si domandano anche perchè abbia deciso di scrivere una lettera segreta proprio in occasione del restauro di un edificio destinato alla città di Sydney e cosa abbia pensato mentre ragionava sul testo della missiva, immaginando probabilmente come il nostro pianeta sarà diventato tra un secolo. Restano al momento tutte supposizioni. Ciò che è certo è il fatto che nel 2085 certamente si parlerà ancora di una Regina che mai verrà dimenticata e, nel leggere la sua missiva, per qualche istante tornerà a vivere.