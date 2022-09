WhatsApp trema: il nuovo aggiornamento Telegram rischia di seppellire l’app di Zuckerberg

WhatsApp sta rischiando di essere sorpassata da un’altra celebre app, Telegram, grazie soprattutto alle ultime novità introdotte.

Telegram nell’ultimo periodo ha deciso di introdurre alcuni aggiornamenti interessanti. Per esempio, verrà attivata una funzione che consente di collegare il proprio account a un numero di identificazione inviato via e-mail.

L’obiettivo è quello di offrire all’utente un ulteriore modo per proteggere il proprio accesso con l’aiuto dell’autenticazione a due fattori. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

WhatsApp rischia di essere sorpassato da Telegram, almeno in fatto di sicurezza. Questo grazie ad una funzione che quest’ultimo ha scelto di introdurre nell’ultimo aggiornamento. In poche parole, nel prossimo futuro le persone potranno avere una protezione ulteriore in quanto avranno la possibilità di collegare l’account a un numero di identificazione, che verrà inviato per e-mail. A spiegare meglio il funzionamento ci ha pensato lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha condiviso online uno screenshot.

#Telegram is working on the ability to protect your account by adding your email address 👀

ℹ️ Alternatively you can sign in with #Google pic.twitter.com/kbGi9gM6rD

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2022