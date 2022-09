Carlo III, il nuovo Re imbarazza tutti: “La regina Elisabetta non si sarebbe mai comportata così”

Carlo III è appena diventato Re e già ha imbarazzato tutti con un gesto di stizza che ha fatto sconvolgere il mondo intero.

Innervosito per i suoi nuovi incarichi se l’è presa con lei: così è iniziato il suo lavoro da Re d’Inghilterra.

Pochi giorni e già ha perso più volte la pazienza, Re Carlo II, si è innervosito con una penna per ben due volte. Le penne perseguitano il re? Il gesto di stizza del nuovo Sovrano d’Inghilterra ha ormai fatto discutere. Le penne stilografiche usate hanno occupato la scrivania quando il Re è stato proclamato tale e qua la prima stilografica. Poi una penna difettosa a Belfast. Insomma ci è voluto poco per sbottare!

Re Carlo III già perde la pazienza: la Regina Elisabetta non lo avrebbe mai fatto

Per 70 anni il mondo ha visto la Regina Elisabetta II calma es Enza mai un capello fuori posto. Ed ecco invece che in pochi giorni il suo re ha già perso la calma per ben due volte, e per motivi davvero futili: le penne che funzionano male. E meno male che al suo fianco c’è la moglie, Camilla, ora diventata Regina, che gli passa con calma accanto a fianco come a dire io ci sono.

Momenti concitati, di dolore, grandi responsabilità, ma allo stesso tempo Re Carlo III è una delle persone più al centro dell’attenzione nel mondo per cui i suoi gesti vengono fortemente criticati. Il piccolo incidente avvenuto durante la proclamazione del 10 settembre 2022, a St. James’s Palace ha infatti fatto discutere in quanto definito “snob”. Ha ordinato infatti a un valletto do rimuovere un portapenne sulla scrivania perché gli dava fastidio. Ma il gesto sìè sembrato davvero offensivo.

Subito è scattato il paragone con la Regina Elisabetta. “La regina Elisabetta non si sarebbe mai comportata così” , hanno scritto tutti su stampa e social. Un gesto che ha creato polemica, ma non ha fermato Carlo a ricascarci. Infatti a Belfast, lo scorso 13 settembre, il Re, mentre stava firmando il libro dei visitatori al Castello di Hillsborough, la residenza reale in Irlanda del Nord ha visto che sgocciolava e si è alzato dalla scrivania con le mani macchiate. Ha passato la penna a Camilla e verso lo staff irritato ha dichiarato:

“Odio questa penna. Non posso sopportare questa dannata cosa. Ogni volta…”, ha riportato il Daily Mail. Nel frattempo Camilla ha preso la penna e firmato con calma consapevole del fatto che il marito sta attraversando un momento molto complicato.