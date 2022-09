Come funziona il noleggio a lungo termine delle auto elettriche?

Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari anche in Italia, ma ci sono ancora molte persone indecise sul loro acquisto, soprattutto per via dei costi (molto elevati). In questo post spiegheremo come funziona il noleggio a lungo termine di auto elettriche, ovvero una delle principali alternative all’acquisto “nudo e crudo”. Inoltre, scopriremo altre informazioni utili, in merito ad esempio al reperimento delle società che si occupano di long term rent.

Come trovare una società di noleggio a lungo termine?

Il primo passo è trovare una società specializzata in auto elettriche noleggio a lungo termine. Ci sono diversi modi per farlo, e uno dei più efficaci è la ricerca online. In alternativa è possibile chiedere a parenti e amici che hanno già provato la soluzione del long term rent, sebbene si tratti di una strada meno affidabile. Il consiglio, comunque, è di leggere le recensioni online sulle società in questione, così da selezionare le aziende più affidabili e rispettabili.

Come funziona il noleggio auto elettriche a lungo termine?

In linee generali, il noleggio a lungo termine di auto elettriche funziona più o meno allo stesso modo del long term rent delle auto tradizionali. Significa che è possibile noleggiare un’auto elettrica e restituirla dopo un certo periodo di tempo, di solito 12 o 24 mesi. Il vantaggio è che il costo mensile del noleggio è inferiore al prezzo di acquisto dell’auto, se si fa un raffronto diretto. Inoltre, non acquistando l’auto, questa non si svaluta, ma i vantaggi del long term rent non finiscono qui.

Il canone di locazione, dipendentemente dal contratto firmato, può infatti includere alcuni costi accessori. Si fa ad esempio riferimento al cosiddetto “full service”, che prevede la gestione completa dell’auto, dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) fino all’assicurazione RC. Ciò significa che l’automobilista non dovrà preoccuparsi di nulla: basterà utilizzare l’auto e restituirla alla fine del contratto, potendo contare su un’assistenza totale (o quasi).

Inoltre, va notato che la maggior parte delle società di noleggio a lungo termine include nel servizio “all inclusive” anche la ricarica della batteria. Un altro beneficio evidente è questo: l’automobilista non dovrà ricordarsi di tutte le scadenze burocratiche, come il pagamento della già citata RC auto, visto che si occuperà di tutto la società di noleggio.

Altre informazioni utili sul long term rent elettrico

Ci sono diverse modalità che cambiano in base alle aziende che erogano questo servizio. Per fare un esempio concreto, alcune società offrono il noleggio a lungo termine delle automobili elettriche senza richiedere un anticipo. In questo caso l’utente abbassa le spese iniziali, compensandole con una rata mensile leggermente più alta.

Per quel che riguarda il costo mensile del noleggio delle auto elettriche, tutto dipende dal modello scelto. Generalmente si parte da un minimo intorno ai 500 euro, ma in certi casi si possono superare anche i 1.500 euro, se si opta per un modello di lusso come le Jaguar, le Tesla e via discorrendo. Chiaramente, prima di prendere una decisione, conviene sempre analizzare il budget che si ha a disposizione.