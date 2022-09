iPhone, le funzionalità “nascoste” che possono cambiare il tuo utilizzo del telefono

La Apple rivela finalmente alcune nuove funzionalità dell’iPhone, che ancora pochi conoscono. Scopriamole insieme.

L’uscita dell’iPhone 14 è prevista per il 16 settembre, perciò manca molto poco prima che possiate mettere mano all’ultimo modello presentato poco tempo fa da Tim Cook.

Nel frattempo però, è già uscito l’iOS 16 e il vostro attuale iPhone può probabilmente ricevere l’ultimo aggiornamento del software mobile di Apple. Questo contiene alcune funzionalità interessanti e innovative, che ancora molti di voi non conoscono. Curiosi di sapere quali sono? Continuate a leggere per scoprirlo.

Le nuovi funzioni dell’iPhone

Oltre alle funzioni principali, iOS 16 contiene una serie di modifiche, miglioramenti e nuove funzionalità che contribuiscono a migliorare l’esperienza dell’iPhone. Di seguito abbiamo elencato alcune funzioni e modifiche nascoste di iOS 16 che forse non conoscevate.

iOS 16 porta alcuni cambiamenti rivoluzionari, che vi lasceranno a bocca aperta. Certo ormai siamo abituati alle novità che ogni anni Apple apporta ai propri dispositivi ma queste nuove caratteristiche sono a dir poco uniche nel loro genere. Una fra tutte, la schermata di blocco. Ora è estremamente personalizzabile con i widget e consente persino di impilare le notifiche nella parte inferiore dello schermo. Ma ci sono molti cambiamenti graditi con iOS 16 che potrebbero essere passati inosservati e che meritano sicuramente la vostra attenzione. Alcune di queste funzioni sono eccezionalmente raffinate.

Le principali novità, oltre ad una nuova schermata di blocco personalizzabile, includono anche la possibilità di annullare e modificare i messaggi di testo e la possibilità di rimuovere facilmente persone, animali o oggetti dalle foto. Ma queste caratteristiche sono solo l’inizio delle novità di iOS 16. Sarete entusiasti di sapere che ci sono diverse nuove funzioni nascoste che potrebbero cambiare completamente il modo in cui utilizzate il vostro iPhone. Ma non è finta qua. Sono arrivate delle vere e proprie gemme nascoste che iOS 16 riesce ad offrire, come gli album fotografici protetti da password e le password Wi-Fi facilmente accessibili.

Tra le altre novità introdotte, troverete la conversione di valuta integrata nelle app Fotocamera e Foto. È sufficiente avvicinare la fotocamera dell’iPhone a un cartellino del prezzo, attendere che appaia l’icona di Live Text. A questo punto basta toccare e tenere premuto sul prezzo e selezionare “Converti”. Inoltre, è inclusa anche la Visualizzazione della percentuale della batteria, visualizzabile direttamente nella barra di stato all’interno dell’icona della batteria, eliminando la necessità di scorrere il dito nel Centro di controllo per controllare il livello della batteria. Potete mettere mano all’iOS 16 anche adesso. Non vi resta che scaricare e installare la versione beta sul vostro iPhone.