Mal di testa continuo, i genitori non gli credono per due anni | Poi arriva la diagnosi shock

Due anni ogni mattina si ripeteva la stessa storia, i genitori però non gli credono. Solo una visita ha portato a galla la verità.

Quanti di noi, pur di non andare a scuola proprio quel giorno, ci siamo inventati almeno una volta nella vita di avere la febbre? La maggior parte delle volte questa scusa non funzionava, eppure è capitato qualche volta di non affrontare quella terribile interrogazione di latino, con uno dei trucchi più vecchi del mondo. Però, si era ragazzi, la cui unica preoccupazione più grande era fare i compiti e affrontare le sfide quotidiane della scuola.

Cosa accade, però, se per due anni, ogni mattina, vostro figlio vi dicesse di avere un fortissimo mal di testa? Gli credereste oppure pensereste che sia un modo, fin troppo insistente, di evitare di andare a scuola? Per più di due anni, infatti, il 13enne scozzese Callum non è stato creduto dai genitori. Eppure, il ragazzino stava davvero male, tanto che ad un certo punto ha cominciato ad avere problemi anche la vista, un altro campanello d’allarme importante che questa volta non poteva essere ignorato.

Callum, infatti, aveva un tumore al cervello grosso come una pallina da golf che cresceva nella sua testa, causandogli delle terribili emicranie che gli hanno reso la vita un inferno per ben due anni. Poi, ha cominciato a risentirne anche la vista. Ma cosa è successo esattamente a Callum?

Callum e la lotta silente contro il tumore per ben due anni

Callum ha cercato in 24 mesi di far capire ai suoi genitori come in realtà non stesse fingendo e che il dolore che sentiva alla testa era sempre più frequente e persistente, tuttavia i genitori non gli hanno mai creduto. Una mattina, però, il ragazzo ha detto alla mamma di non vederci più da un occhio. Una visita dall’ottico e degli esami più approfonditi hanno portato a galla una sconcertante verità: il cranio di Callum era come se stesse per scoppiare, a causa di un tumore grande quanto una pallina da golf.

A soli 13 anni, Callum ha affrontato una delle sfide più grandi di sempre: la craniofaringioma è un raro tumore benigno che colpisce ogni anno almeno due persone ogni due milioni. “Pensavamo che Callum stesse bene. Aveva appena iniziato il liceo e credevamo che non volesse andare a scuola. Non era evidente che ci fosse un problema finché non ha iniziato ad avere problemi alla vista”, ha spiegato la zia di Callum intervistata da ‘Daily Record’.

Così, Callum è stato costretto a sottoporsi a due operazioni alla testa, per rimuovere il 95% del tumore benigno. Il restatente 5%, invece, verrà eliminato, con alcune sessioni di radioterapia. Per il 13enne, però, potrebbe non essere ancora finita qui la sua lotta e disavventura col cancro. Pur trattandosi di un tumore benigno, la possibilità che questo si ripresenti in futuro è abbastanza alta. Proprio per questo, Callum dovrà sottoporsi negli anni a diversi controllo per tenere a bada il tumore, nel caso in cui dovesse riformarsi.