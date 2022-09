Simbolo misterioso sulle suole delle scarpe di Meghan: “Ma cos’è?”

Meghan Markle è nota per la sua cura nella scelta degli abiti. Ma in molti hanno notato un particolare dettaglio sulla suola delle sue scarpe quando si è unita alla famiglia Reale in occasione degli eventi per salutare la Regina Elisabetta

Meghan Markle non è solo la Duchessa di Sussex ma è considerata anche un’icona della moda in tutto il mondo grazie al suo stile incredibile e che si fa notare. Ed in questi

giorni, unendosi insieme al marito Harry alla famiglia reale al Palazzo di Westminster per gli ultimi saluti alla defunta Regina Elisabetta, gli occhi di tutto il mondo si sono

concentrati su di lei e sui suoi look, dal momento che, dopo la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, le occasioni di vederla nel Regno Unito sono estremamente limitate.

Strano simbolo sulle suole delle scarpe di Meghan: di cosa si tratta?

Meghan ha scelto un look total black dalla testa ai piedi, incluse un paio di scarpe col tacco nere, semplici ma eleganti. Ebbene in molti hanno notato, nelle ultime ore, uno strano simbolo nientemeno che sotto la suola delle scarpe indossate da Meghan rimanendo a dir poco perplessi e domandandosi di cosa potesse trattarsi e quale fosse il suo significato.

I fan se ne sono accorti nel momento in cui la Markle, nel raggiungere la bara con le spoglie della sovrana per rivolgere un saluto, ha eseguito un profondo inchino alzando lievemente la scarpa. È così che hanno notato il simbolo insolito sulla suola, tre linee rette ed una curva tutte tra loro sovrapposte, domandandosi se si trattasse di una sorta di ‘omaggio personalizzato’ alla Regina. Nulla di tutto questo e ci sono voluto gli esperti di moda per capire di cosa si trattasse e cosa fossero i segni presenti sotto la suola delle calzatura di Meghan, nella fattispecie le lettere P e A, che hanno lasciato le persone confuse.

Simbolo sulle suole, svelato il mistero

Ebbene quelle indossate da Meghan sono scarpe classiche realizzate da Paul Andrew, uno stilista di fascia alta del Berkshire. Gli esperti di moda ritengono che abbia indossato i suoi Pump It Up Heels, che in precedenza aveva indossato per un fidanzamento reale in Irlanda prima che lei e Harry lasciassero i loro reali senior per una nuova vita negli Stati Uniti. Meghan ha abbinato i tacchi con un vestito, un cappotto e un cappello neri. E il simbolo sotto la suola sarebbe dunque la ‘firma’ dello stilista.

In un commovente tributo alla regina, la Duchessa ha indossato anche un paio di orecchini di perle e diamanti che le sono stati regalati prima del loro primo fidanzamento congiunto nel 2018. E che erano molto simili al paio che la regina stessa indossava per l’occasione. Meghan si è unita a suo marito, il principe Harry e ad altri membri della famiglia reale, mentre la bara della regina compiva il suo ultimo viaggio da Buckingham Palace a Westminster Hall. Ha viaggiato in macchina a fianco della contessa di Wessex durante la processione, mentre Kate, la nuova principessa del Galles, sedeva con la regina consorte Camilla in un veicolo separato.