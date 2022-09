Sviene durante il parto della moglie: la reazione di lei è da Oscar e fa il giro del web

La donna partorisce e il marito sviene, sembra una storia inventata, ma è la realtà ed ecco come ha reagito lei.

Un modo di prendere una reazione del genere davvero da Oscar!

Tutti i genitori ricorderanno per sempre il primo giorno di vita del figlio, quel momento in cui il piccolo mette piede nel mondo e incontra la sua mamma e il suo papà. Attimi di paura felicità, amore naturale e istanti che rimaranno indelebili. Questo è quello che accade quando nasce un figlio. E’ assolutamente normale che si voglia portare con sé per sempre quell’istante.

Non è successo di meno a una coppia di genitori che ha visto pe bla prima volta il bambino alla nascita. L’esperienza del parto, che per le donne è un momento naturale, al quale ci si prepara per ben 9 mesi, nel maschio ha una funzione diversa, diventa un momento completamente nuovo che non tutti gli uomini riescono ad accogliere nel giusto modo.

Donna partorisce e il marito sviene: la reazione fa il giro del web

Un episodio bizzarro infatti riguarda proprio uno dei mariti che, dopo aver visto la propria moglie partire, è svenuto. Un modo decisamente strano di prendere un singolare momento come quello della nascita del proprio bambino. Quel momento è stato davvero intenso per la mamma, ma anche per il papà che l’ha vissuto in modo decisamente troppo emotivo. Quello che stupisce ancora di più è il modo in cui la donna ha reagito quando ha visto il proprio marito svenire.

Nel momento in cui è avvenuto il fatto infatti la donna, anche dopo lo sforzo del parto e il dolore sito alla gioia, ha deciso di immortalare non solo quella magia e la sua felicità, ma anche la reazione assurda del marito. Uno scatto che, neanche a dirlo, ha fatto subito il giro del web diventando virale. La neo mamma, dopo aver scattato il selfie di quel momento divertente ha infatti deciso di condividere usi social la foto del marito sto sul pavimento in sala parto.

E così la reazione dell’uomo è diventata famosa in tutto il web. In quegli attimi concitati infatti la moglie, divertita da quanto stava accadendo, ha preso il telefono e si è scattata un selfie. Dietro di lei si vede chiaramente il marito steso per terra, privo di sensi e tutto attorno un’equipe di medici che cercano di rianimarlo mentre hanno il bambino in braccio.