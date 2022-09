XFactor 2022, Fedez esce allo scoperto: la verità shock sul precedente addio al talent

A pochi giorni dall’inizio di XFactor, Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni pazzesche: ecco cosa c’è dietro il suo addio al talent

E’ da poco iniziata la 16esima edizione di XFactor, format improntato al canto e volto a scoprire nuovi talenti, più o meno giovani, singolarmente o in gruppo. Una conduttrice, 4 giudici, uno per team e al via uno dei format più amati e seguiti di sempre: scopriamo insieme le ultime novità!

A dieci anni dalla sua vittoria, la ritroviamo sul palco ma come conduttrice: parliamo della meravigliosa Francesca Michielin! La ragazza, infatti, sarà alle prese con la sua prima vera e propria esperienza da presentatrice e non vediamo l’ora di seguirla!

Al banco della giuria, invece, saranno sedute quattro personalità molto diverse tra loro, ma tutta incredibilmente competenti ed eclettiche: stiamo parlando di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e il grande ritorno di Fedez!

XFactor, ecco cosa ha ammesso Fedez dopo il suo ritorno

Gli stessi protagonisti di questa nuova edizione hanno parlato delle loro emozioni nel vedere o rivedere dopo tanto tempo il palco di XFactor. Primo fra tutti proprio il rapper Fedez che ha svelato dei retroscena sulla sua assenza di diversi anni nella giuria del talent. Il sito Dire agenzia di stampa nazionale ha riportato le sue parole.

L’artista ha ammesso di essere molto contento del suo ritorno: “Ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno era propizio per un ritorno non ho esitato. Quello che ci aspetta è una grande sfida. Credo fortemente in questo progetto, è una vetrina importante per gli artisti”.

Ha dichiarato inoltre che vivrà diversamente l’esperienza rispetto agli altri anni: “A differenza degli altri anni- spiega- voglio godermi il momento senza prepararmi troppo”. Non è stato il solo però a rilasciare dichiarazioni.

Anche la neo conduttrice non ha esistato ad esprimere tutto il suo entusiasmo nel ritornare sul palco dove ha consacrato la sua carriera: “Mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo. Sono passati 10 anni ma il palco di XF ti fa venire i brividini”.

Ambra, invece, ha visto il talent come una sorta di sfida personale: “La televisione non è una cosa che ho mai dimenticato. Non trovavo il motivo per tornare. Allora mi sono appassionata ad altre cose, questa mi sembrava abbastanza rischiosa e l’ho trovata giusta per me”.

Rkomi, invece, fa leva sul suo metro di giudizio nel prendere decisioni: “Sono molto emotivo e cerco nei ragazzi una voglia di mettersi a nudo. Per me è sempre stato così. È la chiave che a me ha portato a fare qualcosa di buono”.

Infine, Dargen D’Amico conta di stupire il pubblico: “Spero di far pentire la rete il più tardi possibile. Io non avrei mai scommesso su di me e sono contento che qualcuno lo faccia”.