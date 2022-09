Bollette luce e gas nuovi aumenti ma ora è possibile contestarli: scopri come

I rincari su bollette di luce e gas sono sempre dietro l’angolo: come tutelarsi? Una soluzione per contrastarli c’è e ve la spieghiamo noi

Il contratto firmato è oro, si dice, ma spesso non si tiene conto delle cosiddette rimodulazioni, che potrebbero ribaltare le carte in tavola. Di cosa parliamo? Si tratta di determinate variazioni unilaterale del contratto da parte del gestore di luce e gas, che prevedono cambiamenti al contratto firmato e controfirmato.

Questo tutto all’insaputa del cliente, che si trova a conti già fatti con un contratto diverso da quello precedentemente firmato. In caso di accettazione delle nuove condizioni, si attende soltanto la data di inizio del contratto, al contrario, dunque rifiuto, si procede col recesso.

Qual è il punto? Si tratta di una procedura che prevede dei tempi stabiliti dalla legge: se effettivamente avviene in questo arco temporale, la rimodulazione è lecita, al contrario, si può procedere anche con una contestazione formale.

Bollette, ecco come contestare una rimodulazione illecita

I clienti che volessero contestare l’aumento delle bollette a determinate condizioni è il decreto Aiuti bis, ovvero un insieme di disposizioni che prevedono uno stop alle modifiche da parte dei gestori di luce e gas dei contratti. Come procedere però con una contestazione? Te lo spieghiamo scorrendo in basso…

Secondo questo insieme di disposizioni, fino al 30 aprile 2023 non sono efficaci le clausole contrattuali permettono ai gestori di luce e gas di cambiare le condizioni circa il prezzo. Questo è previsto anche se al cliente è concesso di recedere ma anche in caso di preavviso di aumento prima dell’entrata in vigore della legge.

Le tutele previste dal decreto Aiuti non si applicano ai contratti del mercato tutelato ma a quelli del mercato libero, dunque quello senza scadenza e prevedono un prezzo della componente energia costante per un certo periodo.

Come contestare dunque una rimodulazione illecita? Servirà segnalare l’errore di fatturazione e procedere con un reclamo. Basterà indicare nome e cognome, indirizzo di residenza, codice cliente e codice POD ovvero il codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri assegnato all’utenza elettrica.

Importante sarà poi spiegare il problema nei dettagli e inserire il numero della bolletta che si sta contestando. Se è già stata pagata, bisognerà anche allegare la ricevuta di pagamento.

Un altro modo per procedere con la contestazione è rivolgersi al servizio di conciliazione di Arera, con una procedura che si apre e chiude esclusivamente online, senza neanche il bisogno di ricorrere alle legge.