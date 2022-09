Chi ha scelto la bara della Regina? Dietro c’è una storia romantica e commovente

Ci sono alcuni particolari sul funerale della defunta Regina Elisabetta poco conosciuti. Tra questi, i dettagli sulla bara.

Alcuni giorni fa è venuta a mancare la Regina Elisabetta, che ha governato per ben 70 anni. Infatti a Giugno è stato celebrato il Giubileo di Platino, proprio per marcare i 7 decenni di regno della sovrana.

Quest’ultima è anche la monarca più longeva della storia del Regno Unito. Un bel traguardo per la 96enne! In questi giorni di grande lutto e commozione, si stanno preparando i suoi funerali, che si terranno il 19 settembre. A questi parteciperanno 2 mila invitati, inclusi i membri della Royal Family e quelli appartenenti alle famiglie reali europee.

La bara della Regina Elisabetta

Non c’è alcun dubbio che la Regina sia stata una delle figura più importanti e influenti del mondo. Grazie alla sua leadership e alla sua perseveranza, il popolo è riuscito a superare i momenti più bui e tristi del Paese.

Basti pensare alla tragica morte della nuora, Lady Diana, scomparsa 25 anni fa. Una morte ovviamente improvvisa, ma Elisabetta ha dimostrato una rara ma forte empatia che i sudditi facilmente si dimenticheranno. Dalla sua morte è salito al trono il figlio maggiore, Carlo III, insieme alla Regina Consorte, Camilla, con la quale è convolata a nozze nel 2005. Una coppia abbastanza controversa considerati gli scandali passati, quando ancora Carlo era sposato con la Principessa del Galles. Solo il tempo riuscirà a dirci se il nuovo Re riuscirà ad essere all’altezza del nuovo ruolo, lo stesso che sua madre ha coperto per 70 anni.

Da quando è diventata sovrana, nel lontano 1952, Elisabetta ha dovuto pensare ad alcuni dettagli che molti di noi non osano nemmeno immaginare. Per esempio, è da decenni che sia lei che suo marito, il Principe Filippo, hanno preparato ogni singolo particolare per il loro funerale, compresa la scelta della bara. In alcuni paesi questo sarebbe impensabile ma a quanto pare molti reali sono costretti a fare questo genere di scelte, magari anche decenni prima della loro morte.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio Filippo, scomparso lo scorso anno all’aetà di 999 anni, a scegliere la bara. Una scelta fatta addirittura più di trent’anni fa. Me è la storia che si nasconde a riscaldare i nostri cuori. Infatti, si sono assicurati che l materiale usato provenisse dalla stessa quercia. Anche è ancora sconosciuto il costruttore delle bare, è certo che queste siano foderate di piombo, così da permettere una migliore conservazione delle salme.