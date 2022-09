Dopo quasi 60 anni ritrova l’anello di famiglia che aveva smarrito: “indescrivibile”

Un uomo si è ricongiunto il suo anello dopo quasi 60 anni. Un ritrovamento a dir poco fortuito ma emozionante.

Un uomo chiamato Dave Radley, 54 anni fa, ha perso un anello a cui teneva particolarmente. Lo aveva ricevuto in regalo dalla defunta madre per il suo ventunesimo compleanno.

Però ha perso il prezioso cimelio mentre era impegnato a raccogliere delle fragole. Dave, oggi ha 75 anni e ha raccontato di aver passato ore a cercare di recuperare l’anello da 9 carati, ma senza successo. Però, grazie a un colpo di fortuna, il mese scorso un uomo con metal detector, che aveva ricevuto una soffiata dal proprietario sull’oggetto smarrito nel 1968 ha fatto una scoperta straordinaria.

Il ritrovamento dell’anello

Circa 60 anni Dave Radley aveva perso il suo caro anello regatatogli dalla madre. Ma il mese scorso ha ricevuto una delle notizie più belle: il prezioso gioiello è stato trovato a sette centimetri di profondità nel terreno con solo un leggero graffio.

Jammy Dave ha dichiarato: “L’anello potrebbe non essere cambiato, ma il suo proprietario sì, quindi è piuttosto stretto”. Forse dovrò cambiarlo un po’, visto che riesco appena ad indossarlo. Ma tutto questo non ha importanza perché sono molto grato di averlo riavuto”. Dave ha detto che l’anello sarebbe stato un regalo costoso all’epoca del suo acquisto. Compì 21 anni nel maggio 1968, ma lo perse poche settimane dopo. All’epoca la famiglia viveva a Seagrave. Ha raccontato: “La mia famiglia non era molto benestante a quei tempi e passai ore a cercarlo sulle file che avevamo percorso. Mia madre non era arrabbiata con me, ma più che altro perché ero sconvolto”.

“Quando si vive in un villaggio, la fonte di reddito era la raccolta delle fragole. Era una cosa di quei tempi, i tempi bui. Il padre del mio amico Mick possedeva dei campi agricoli, così quando i frutti erano pronti andavamo a raccoglierli per prima cosa la mattina, per poi metterli in cestini e portarli ai negozi. Dopo 54 anni, ricevo una telefonata da Peter, il fratello minore di Mick, ancora proprietario del terreno, che mi comunica una notizia incredibile. Un metal detectorist stava lavorando in zona e gli chiese se poteva rilevare proprio in quel campo.

“Peter gli ha detto che c’era un anello perso negli anni ’60 e ha piantato un paletto nel terreno dove si ricordava che fosse. Poi ho ricevuto una telefonata all’improvviso e non so dirvi quanto sia stato bello”. Dave si è recato a Seagrave per recuperare l’anello perduto da tempo, di cui si era separato oltre cinque decenni fa. Ha aggiunto: “È semplicemente incredibile. Non riesco ancora a crederci. Il fatto che la famiglia originaria vivesse ancora nella proprietà è l’unica ragione per cui è successo. Se il terreno fosse stato venduto, probabilmente non l’avrei mai riavuto. Sono così grato”.