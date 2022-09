E’ italiano (e un po’ buffo) il nuovo record del mondo: “La soddisfazione più grande”

Un record del mondo a dir poco incredibile e… tutto italiano! Lorenzo Lotti racconta con emozione della sua particolarissima specialità

Chi non conosce il noto format Guinnes World Record? Si tratta di un particolare programma dedicato ai primatisti più famosi e particolari del mondo, a cui viene riconosciuto anche un premio per il record raggiunto. Ad averne portato a casa uno è stato proprio l’italiano Lorenzo Lotti…

Lorenzo è un giovane 26enne ma che, alle spalle, vanta già numerosi riconoscimenti: è infatti un maratoneta, assessore allo sport del Comune di Predappio (Forlì-Cesena) e insegnante di educazione fisica. Ma prima di tutto, è un papà orgoglioso del piccolo Raimondo.

E’ proprio con lui, infatti, che ha segnato la storia con il suo primo Guinness World Record. Un riconoscimento per lui molto importante, non solo perché conseguito insieme al più grande amore della sua vita, ma anche in quanto frutto di mesi e mesi di duri allenamenti faticosi. Ecco di cosa si tratta…

Un record incredibile: ecco le parole di Lorenzo Lotti

Ma cosa avranno fatto insieme di così pazzesco Lorenzo Lotti e il piccolo Raimondo, di soli 7 mesi? Ebbene, l’atleta ha percorso 50 chilometri per ben 3 ore 15 minuti e 57 secondi ... spingendo il passeggino con dentro sui figlio! Ecco tutti i dettagli del record…

L’atleta ha siglato il suo primato in Olanda, nella città di Winschoten, dove tutti hanno letteralmente acclamato il binomio da record facendo un gran tifo. Ed effettivamente, questo calore è arrivato e ha colpito nel segno.

Il primato di Lotti e Raimondo è stato così subito certificato come Guiness World Record e il premio verrà consegnato prossimamente, in occasione del programma condotto da Gerry Scotti “Lo Show dei Record” su Canale 5.

Lo stesso Lorenzo ha commentato questo suo importante traguardo su Il Resto del Carlino: “La soddisfazione più grande è aver conquistato un primato insieme a mio figlio” ha ammesso.

Ha poi dichiarato che non è stata una sfida facile per lui: “Negli ultimi 10 km i muscoli sono andati sotto pressione, perché mio figlio pesa 8 kg, il passeggino altri 11,8. Per un’ora e quaranta ha dormito, per il resto della corsa se l’è goduta” ha detto.

Insomma, uno dei record italiani più simpatici e dolci della storia, che ricorderemo con estremo piacere e di cui andremo sempre fieri!