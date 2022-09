Le migliori app iPhone da scaricare subito per personalizzare la lock screen

Vuoi personalizzare la lock screen del tuo iPhone? Ti diciamo subito quali sono le migliori app per farlo al meglio.

Leggi attentamente, prendi nota, e scarica l’app che più adori.

Vuoi cambiare la look screen al tuo iPhone? Ti suggeriamo alcune app che ti permetteranno di farlo nel miglior modo. Ci sono ua serie di applicazioni da poter scaricare per utilizzare la meglio il nuovo aggiornamento iOs 16 che permette di rinnovare la schermata di sblocco.

Come rinnovare la lock screen dell’iPhone: le app migliori

Cambiare la look screen dell’iPhone non era mai stato così semplice con il nuovo aggiornamento di iOs 16. Un modo per rinnovare la schermata di sblocco e che consente di personalizzare il telefono con una widget. Questo metodo consente di portare il telefono a un modello avanzato infatti l’update del sistema operativo mobile disponibile è già un successo.

E’ importante dire che sono coloro che sviluppano le app a scegliere quali formati di widget usare per determinati tipi di smartphone e quindi dove mettere l’orologio ad esempio se scegliere il simbolo o il testo. Queste cose però si possono personalizzare e quindi disporle in base al proprio gusto personale. Vediamo come fare.

Normalmente possiamo scegliere di personalizzare la schermata spostando semplicemente le icone e i widget dalla lista. Se vogliamo poi predisporle in modo particolare possiamo utilizzare delle applicazioni ad hoc. Ce ne sono tantissime da utilizzare in base alle proprie esigenze, hobby e abitudini di vita, come ad esempio:

Things; un widget a lista per ricordarsi le cose più importanti quindi anche scadenze, appuntamenti, cose da ricordare, insomma è molto utile per la memoria. ScreenKit- Widget & Wallpaper è invece un’app tuttofare con oltre 100 widget per iOs 16. sono già pronte e sono di tipo vario e utilità diversa come ad esempio il contattassi piuttosto che l’ora e la batteria. Flighty invece è una travel app che permette di tenere sotto mano le prenotazioni degli aerei o il percorso del viaggio in corso. Per chi manda continuamente messaggi invece molto utile piò essere l’app Speedy che consente di inviare velocemente i messaggi ai contatti preferiti aprendo subito le chat su FaceTime, WhatsApp, Signal o Telegram senza sboccare lo schermo. Per gli appassionati di sport e fitness, che vogliono tenere sotto controllo l’allenamento, può essere utile un’applicazione come Gentler Streak. Questa app monitora gli allenamenti in corso e dà supporto motivazionale. Insomma basta scegliere quella più adatta a voi e provare!