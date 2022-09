Luisa Ranieri rende sexy la fine dell’estate: le foto in costume sono da togliere il fiato

Luisa Ranieri sbalordisce tutti i fan rendendo sexy la fine dell’estate: più bella di così non l’avete mai vista.

Le sue foto in costume vi toglieranno il fiato!

Luisa Ranieri, l’attrice napoletana famosa in tutto il mondo per le sua parti in film prestigiosi, chiude l’estate in bellezza, e che bellezza. Le sue fotografie in costume su Instagram sono mozzafiato e nemmeno una ventenne potrebbe essere più sexy di lei.

Ha fatto impazzire tutti quando ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto in barca, in costume da bagno, con la schiena in vista, pronta a salpare per orizzonti più lontani. E’ lei, Luisa Ranieri, la donna più bella del cinema italiano. L’attrice fa innamorare in compagnia del marito Luca Zingaretti, e delle figlia Emma e Bianca.

Luisa Ranieri sexy in barca: è perfetta

Non si arrende alla fine dell’estate ed esclama: “Ma in che senso l’estate è quasi finita?” quando pubblica una serie di scatti in barca in cui si può notare il suo corpo perfetto e pieno di linee. Bellissima.

Lo stesso marito della Ranieri, Luca Zingaretti, recentemente aveva esclamato in merito a una sua scena del film molto famosa. Parliamo di una scena di nudo nel film ‘È stata la mano di Dio’, diretto da Paolo Sorrentino in cui l’attrice interpreta il ruolo di Patrizia, la zia eccentrica del protagonista.

“Mio marito me lo ha sempre detto: ‘Sei più bella nuda che vestita, i vestiti su di te sono di troppo. Più semplice sei, più il tuo corpo prende bellezza. La mia fisicità sullo schermo diventa imponente, tanta. Lui l’ha capito subito e me lo diceva di togliere, ma io non lo ascoltavo”. Poi ha detto: “E dire che il nudo integrale proprio non volevo farlo. Sorrentino mi ha informata solo all’ultimo. Quando mi ha dato tutta la sceneggiatura, abbiamo parlato a lungo di questa zia e solo alla fine mi dice: ‘Ah, dimenticavo: questo personaggio ha una scena di nudo integrale che è fondamentale’”. “Vado per i 47, che me fai fa?“, ha risposto. E lui ha sentenziato: “Ma no, sarai bellissima, poi le donne sono bellissime sempre, stai tranquilla”.

E così l’attrice è diventata protagonista di uno dei nudi integrali più belli e apprezzati del mondo del cinema, I follower forra vedendo le foto in barca hanno ricordato quella scena e non hanno potuto fare a meno di commentare in maniera positiva, riempendo di personaggi la Ranieri: 50 anni da favola!