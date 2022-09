Donna con sopracciglia enormi mostra la sua trasformazione | Gli haters l’attaccano

Sammie ha condiviso un video sui social nei quali ha deciso di rispondere alla raffica di insulti e critiche a lei rivolte per le sue sopracciglia. Replicando anche a chi le ha detto che non avrebbe mai trovato l’amore

“Non troverai mai l’amore”, “I ragazzi scappano quando ti vedono”. Sono solo alcune delle affermazioni rivolte dagli haters ad una donna, Sammie, che ha una particolarità estetica ben visibile sul suo volto. È infatti la persona con le sopracciglia più grandi di tutto il Regno Unito la quale, negli ultimi giorni, ha deciso di rispondere alle critiche ricevute rivolgendosi direttamente ai ‘leoni da tastiera’ che le hanno detto di tutto ed in particolare che non avrebbe mai trovato l’amore. Decine di troll crudeli hanno attaccato Sammie-Jo Hallford per dirle che le sue enormi sopracciglia avrebbero spinto i ragazzi a scappare a gambe levate.

La ragazza con le sopracciglia più grandi di Uk nel mirino degli haters

Ma la donna, che è peraltro madre di due figli, ha risposto alla negatività con un video, divenuto virale su TikTok, nel quale li ha di fatto messi a tacere. Nel filmato la si vede ballare mentre sotto di lei è riportato il commento, “con quelle sopracciglia non potresti mai avere un ragazzo”. Peccato che, pochi istanti dopo, fa la sua comparsa un uomo che è proprio il fidanzato di Sammy, la quale aggiunge una didascalia replicando, “mi permetto di dissentire tesoro”.

La ‘situazione’ lato commenti è drasticamente mutata dopo che il video è divenuto virale ed in molti le hanno inviato messaggi di supporto e apprezzamento: “Certo che ha un ragazzo, è bellissima” ha affermato un utente mentre un altro ha aggiunto, “”Fai vedere loro, ragazza”. Dopo aver pubblicato la clip, Sammie-Jo, 27 anni, ha parlato con il Daily Star e ha detto di essere insieme a Bailey da sette mesi. Sono scioccati dal modo in cui ho trovato un ragazzo a causa delle mie sopracciglia”.

Il suo video di risposta è diventato virale

La popolarità di Sammie-Jo è aumentata vertiginosamente dopo un’intervista esclusiva con il Daily Star in cui ha rivelato quello che le dicono i troll. Ha anche parlato di come ha iniziato il movimento delle sopracciglia per sfidare gli odierni standard di bellezza. La sua campagna sui social media si chiama ‘BROWS’, che sta per “beauty redefined or we suffer”.

E in quanto a coloro che deridono la sua vita amorosa, ha detto: “Non giudicare. Tutto quello che vedono è un trucco disordinato e grandi sopracciglia. Non vedono cosa c’è sotto e questo è il problema. I loro punti di vista sono così dipendenti dall’immagine e dall’aspetto che dovrebbe avere la bellezza che non possono nemmeno essere gentili con qualcuno a meno che non sia in qualche modo attraenti per loro e questo è un concetto molto preoccupante”. Fortunatamente per Sammie-Jo, ha anche un esercito di sostenitori e la sua pagina TikTok ha raccolto 2,5 milioni di Mi piace. E oltre ai bei commenti online, ha anche il pieno sostegno del suo ragazzo.