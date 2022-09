La famosa figlia d’arte ha deciso: “Non voglio più il mio cognome”

La figlia di due noti personaggi pubblici ha deciso di rinunciare al suo cognome: una decisione forte, dettata da motivazioni profonde

Numerosi sono ormai i figli e le figlie di persone famose che, già dal momento della loro nascita, si trovano a dover fare i conti con la fama, nella sua accezione più variegata possibile. Ovviamente c’è chi considera ciò come un vantaggio e sfrutta la situazione a suo favore, al contrario, c’è chi vorrebbe vivere la vita nella mera normalità…

Una tra queste è la figlia di una famosissima coppia di attori che, nonostante le sue origini, ha scelto di crescere lontano dall’ambiente della sua famiglia.

Attualmente, ha intrapreso la loro stessa carriera e, in più, fa anche la modella ed è doppia cittadina di Spagna e Stati Uniti: questo perchè ha assorbito appieno le culture dei suoi genitori, non a caso, è anche bilingue.

Tra i mille traguardi della ragazza, basti pensare che ha posato per la cover di Glamour Spain nel 2020 e ha partecipato alla cerimonia di apertura del 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian al Kursaal Palace, in Spagna.

Stella Banderas ha cambiato cognome: ecco i motivi

Ebbene sì, parliamo della meravigliosa Stella Banderas Griffith, figlia degli attori Antonio Banderas e Melanie Griffith. La sua decisione di cambiare cognome ha letteralmente sconvolto tutti, ma lei è convinta, tant’è che ha già fatto richiesta ad un giudice di Los Angeles…

Ma come vorrebbe trasformare Stella il suo importante cognome? Nessuna modifica troppo invasiva. Infatti, secondo le dichiarazioni della modella a The Blast: “Di solito non uso ‘Griffith’ quando mi riferisco a me stessa o sui documenti e vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas”.

In molti si sono subito chiesti perché la ragazza abbia deciso di eliminare il cognome della madre dal suo nome completo. In primis, si è subito pensato a dei litigi tra le due, tuttavia, l’ipotesi è stata subito smentita.

La stessa Melanie, in occasione del suo ultimo compleanno, ha pubblicato una foto della sua sala da pranzo piena di palloncini con la scritta “Mamma”: ad accompagnare lo scatto, la descrizione “Amo le mie figlie”.

A delucidare i dubbiosi sulla situazione è stata proprio la ragazza, che ha dichiarato: “Eliminare il nome corrisponderebbe al mio uso normale”. Fondamentalmente, Stella non è solita riconoscersi col cognome della mamma e, per questioni di praticità, ha deciso di abbreviarlo.

Secondo la legge americana, l’approvazione del nuovo nome per il giudice potrà esser considerata ufficialmente valida solo quando verrà pubblicato per la prima volta su una rivista legale o una testata importante.