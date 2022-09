Ora puoi modificare ed annullare l’invio dei messaggi sul tuo iPhone: il trucco è servito

Qui di seguito potrete scoprire come modificare e cancellare i vostri messaggi su iPhone con la nuova versione iOS 16.

Apple ha da poco rilasciato la nuova versione iOS 16 su tutti gli iPhone 8 e i modelli successivi. Una versione che comprende moltissime nuove funzionalità.

Una fra tutte, la possibilità di modificare o richiamare i messaggi già inviati. Questo non solo potrebbe evitarvi l’imbarazzo di mandare messaggi piccanti ad un collega di lavoro, ma potrebbe anche darvi una via d’uscita se inviate alla persona sbagliata il messaggio non indirizzato originariamente a quest’ultima. Ma come si fa a modificare o richiamare i messaggi inviati su iPhone. Scopriamolo insieme.

Come annullare o modificare l’invio di un messaggio su iPhone

Per annullare un messaggio, deve essere un iMessage in una bolla blu. Toccate e tenete premuto sulla bolla del testo inviato finché non appare il menu delle opzioni. Selezionate Annulla invio e il messaggio verrà eliminato dal feed del destinatario e dal vostro.

Questa funzione è disponibile solo per un massimo di 2 minuti dopo l’invio del messaggio. Quando un messaggio viene annullato, viene rimosso sia dal destinatario che dal mittente, con una nota che indica l’annullamento dell’invio. I messaggi non inviati non possono essere recuperati. Ciò è diverso dalla normale eliminazione dei messaggi, che li rimuove dalla cronologia di iMessage e li colloca in una nuova sezione Eliminati di recente. I messaggi nella sezione Eliminati di recente (dove possono essere recuperati) rimangono per 30 giorni e poi vengono eliminati automaticamente.

Per quanto riguarda invece la modifica di un messaggio inviato su iPhone, se vi accorgete di aver inviato un messaggio con una parola sbagliata imbarazzante, tranauilli, non tutto è perduto. La nuova funzione di modifica di iMessage in iOS 16 può essere una vera e propria salvezza. È sufficiente premere a lungo sul messaggio inviato e attendere che appaia il menu delle opzioni, proprio come nel caso della funzione Annulla invio di cui sopra. Questa volta si tratta di Modifica. Toccando questa opzione si potrà interagire con il testo del messaggio. Evidenziate la parola o le parole indesiderate, sostituitele con ciò che intendevate dire e il testo verrà corretto. Per completezza di informazione, sotto la bolla sarà presente una notifica con la dicitura Consegnato – Modificato. Sia voi che il destinatario potete toccarla per vedere le modifiche precedenti.

Una cosa da sottolineare: è possibile modificare un messaggio solo entro 15 minuti dall’invio e si possono fare solo cinque modifiche a un singolo messaggio prima che l’opzione scompaia. Se si supera questa soglia, si dovrà inviare un messaggio di scuse. Ma questa funziona è inclusa sugli iPhone che non hanno iOS 16? Idealmente, anche il destinatario dovrebbe avere un iPhone con iOS 16. In questo caso, la modifica dei messaggi inviati non è possibile. In tal caso, la modifica dei messaggi inviati funzionerà come descritto. Ma se si cerca di modificare un messaggio inviato a qualcuno con una versione precedente di iOS, il nuovo messaggio sarà seguito da un messaggio completamente nuovo con la dicitura “Modificato a”, lasciando comunque il messaggio originale, potenzialmente imbarazzante, nella casella di posta del destinatario.