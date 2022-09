Panini alla marmellata ai cancelli di Buckingham Palace: ecco il perché del dolce omaggio alla Regina

Una delle cose che più ha rappresentato la Regina Elisabetta II, soprattutto agli occhi dei bambini? I panini con la marmellata.

Ecco il motivo del dolce omaggio alla Regina, ai cancelli di Buckingham Palace la foto emblematica.

La Regina Elisabetta II ha mostrato durante la sua lunga vita tutti i lati del suo carattere, non è mancato anche quello dolce. La Sovrana infatti si fece vedere mentre prendeva il tè delle cinque in compagnia dell’Orso Paddington, uno dei personaggi dell’infanzia più noti nel Regno Unito, oggi diventato cartone animato in versione rivisitata, molto apprezzato anche dai bambini italiani.

I panini alla marmellata per la Regina Elisabetta: il motivo

Il cortometraggio della Regina in compagnia dell’orso era stato realizzato non molto tempo fa proprio in occasione del Giubileo di Platino, con cui la Sovrana festeggiava i 70 anni di trono. Rispondeva così in maniera dolce anche a tutti i bambini presenti lì per omaggiarla. Questo gesto era anche legato a un segreto della Regina ovvero cosa nascondeva nella sua amata borsetta.

The Queen, nella sua borsetta, teneva sempre un panino con la marmellata. Questo ha dichiarato durante l’incontro con l’Orsetto. La marmellata alle arance, in particolare, come quella preferita da Paddington. Il video, diventato subito virale, è stato uno die simboli più divertenti della Regina e ancora oggi lo si vede con grande ironia. Una grande umanità e sensibilità che, nel giorno della morte della Sovrana, è stata omaggiata anche dall’Orsetto. Sull’account Twitter è apparsa una frase per onorare la defuntaMaestà.

Piccoli e grandi sono rimasti estasiati da questo legame tra la regina d’Inghilterra e il tenero e famoso orsetto e così, tra i regali ricevuti in omaggio per la regina davanti alle Residenze Reali, sono apparsi anche tantissimi orsetti di peluche e addirittura panini alla marmellata, proprio in memoria di questo aneddoto simpatico e dolcissimo. Gli omaggi sono stati così numerosi che, attraverso la BBC, la Famiglia Reale ha chiesto: “dai Parchi Reali arriva un suggerimento: ci sono già abbastanza pupazzi dell’Orso Paddington e panini alla marmellata nei parchi quindi sentitevi pure liberi di portare fiori, ma basta orsetti e panini”. Insomma va bene l’omaggio, ma anche non troppo! Vanno bene anche cartoline e pensieri che poi verrano rimossi, con sensibilità. E’ chiaro che gli omaggi lasciati all’esterno delle Residenze Reali non possono rimanere lì per sempre, ma i sudditi vogliono comunque portare un pensiero a quella che per 70 anni è stata la loro sovrana.