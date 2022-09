Avvistato un nuovo squalo nelle acque australiane: immagini sconvolgenti | Di cosa si tratta?

Un pescatori australiano ha fatto la conoscenza di uno squalo davvero atipico. Nascosto nel profondo dell’oceano, è emerso uno stranissimo pescecane.

Finirà mai il mare di stupirci e far parlar di sé? La risposta sembra proprio di no. Stiamo parlando di un profondo abisso di segreti e tesori nascosti giù, dove il mare è sempre più blu e silenzioso. Se in superficie, infatti, si scalpita, si fremita e ci si agita, in acqua ogni sentimento sembra sospendersi, cullato dalla dolce compagnia delle onde lontane che ci riportano ad una condizione ancestrale della nostra stessa esistenza.

Proprio per questo, il fascino ancestrale che il mare esercita su di noi non passerà ma di moda. La scoperta dei Bronzi di Riace, ad esempio, ha solo rafforzato questo sentimento che, di tanto in tanto, restiusce all’uomo sempre nuovi segreti, scrigni e abitanti.

Insomma, stiamo parlando di tutt’altro mondo con tutt’altri abitanti, proprio come è succeso a Sidney, dove un pescatore australiano ha fatto la conoscenza di un pesce mai visto prima d’ora, tant’è che ci si chiede proprio da dove sia sbucato fuori e perché solo ora si è presentato ai nostri lo stranissimo pesce “preistorico” che assomiglia ad uno squalo. Ma facciamo un passo indietro.

Un pesce preistorico che assomiglia ad uno squalo è la nuova scoperta di Sidney

Le acque australiane hanno restituito un nuovo incredible abitante marino. Trapman Bermagui è un pescatore che vive e lavora a Sidney e proprio nella città australiana, Trapman ha fotografato il 12 settembre scorso un pesce mai visto prima, tanto che ha chiesto l’aiuto sui social ai suoi amici di Facebook per cercare di capire quale strana specie avesse mai pescato. Quando, infatti, il pescatore si è trovato a tu per tu col pesce, non sapeva di certo dire che specie fosse.

A prima vista, però, sembra uno squalo insolito, dalla pelle ruvida, il muso a punto e diversi denti aguzzi e sporgenti. Tutte queste caratteristiche hanno fatto pensare che si tratti di una sorta di squalo preistorico, una vecchia specie, anche perché lo strano pescecane nuotava in acque molto profonde, quasi 650 metri di profondità, il che spiegherebbe anche la strana forma dei suoi occhi molto grandi, adatti al buio più profondo degli abissi.

L’appello di Trapman Bermagui, però, non è rimasto inascoltato. Alcuni hanno ipotizzato, infatti, che lo strano pescecane fosse simile allo squalo cookiecutter, ovvero uno squalo piccolo molto lungo e filiforme, quasi come un sigaro. Eppure, il pescatore ha avanzato un po’ di dubbi rispetto a questa somiglianza.

Come riportato da ‘La Stampa’, il direttore del laboratorio costiero e marino della Florida State University, Dean Grubbs, ha spiegato come molto probabilmente si tratti di un Centroscymnus owstoni, ovvero un palombo. “Nelle mie indagini in mare aperto, ne ho catturati alcuni nel Golfo del Messico e alle Bahamas. Provenivano da una profondità compresa tra i 740 e 1160 metri”, ha spiegato.

Ma non finisce qui. Il professore Christopher Lowe, direttore del Long Beach Shark Laboratory della California State University, ha un’altra teoria. Potrebbe trattarsi dello squalo aquilone d’acque profonde, già avvistato nelle acque d’Australia.