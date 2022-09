Grave incidente a causa della strategia “zero Covid”: almeno 27 morti dopo il ribaltamento di un bus

Grave incidente stradale in Cina. Almeno 27 persone sono rimaste uccise a seguito del ribaltamento in autostrada di un bus da quarantena Covid.

In Cina continua il rigido piano anticovid che prevede, tra le altre cose, il trasferimento dei positivi in una struttura disposta dal governo dove trascorrere la quarantena. Il bus che trasportava 47 passeggeri era in viaggio proprio verso una di queste strutture, quando si è schiantato nella provincia montuosa di Guizhou.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, sul posto sono intervenuti i soccorsi nelle prime ore di domenica mattina e stando ai primi resoconti della polizia, almeno 27 persone sono rimaste tragicamente uccise durante l’incidente. Gli altri 20 passeggeri, invece, sono rimasti feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il ribaltamento del bus, l’incidente, però, ha suscitato la rabbia social da parte di coloro che criticano la dura e intransigente politica “zero-Covid” ad ogni costo di Pechino.

Ma non solo. La strategia “zero covid”, fortemente voluta e attuata dal partito comunista cinese, sta frenando anche la crescita economica cinese. Restrizioni perenni e lockdown improvvisi, anche se non si è positivi, basta vivere nello stesso condominio “infetto”, hanno bloccato più volte l’economia cinese. Il governo, infatti, per debellare possibili focolai di Covid, ha imposto alla sua popolazione lunghi periodi di lockdown in diverse città, con restrizioni anche alla mobilità all’interno del paese.

Come riportato dall’istituo per gli studi di politica internazionale, il Pil cinese nel secondo trimestre del 2022, è cresciuto solo dello 0,4%. Si tratta di una dato sconfortante, il peggiore dall’inizio del 2020, che non solo non ha raggiunto l’1% previsto, ma ha anche bloccato bruscamente la crescita del primo trimestre che si era chiusa con un +4,8%. Nel caso in cui l’andamento del Pil dovesse seguire questa scia recessiva, l’obiettivo di crescita economica al 5,5% per quest’anno sarebbe seriamente a rischio.

Proprio per questo, molti, per quanto possibile, hanno manifestato il loro dissenso sui social. Oltre alla recessione economica, pesano anche delle scelte così limitanti della libertà delle persone. Un utente dell’app di social media WeChat, sviluppato dalla società cinese Tencent, ha scritto: “Siamo tutti su quell’autobus”. Un altro ha aggiunto: “Quando finirà tutto questo?”, facendo riferimento all’ennessimo incidente stradale di cui si sente tristemente notizia in tutto il mondo.

Nè il primo nè l’ultimo incidente: dalla Cina al Sudafrica il destino già scritto dei bus

Questo incidente, infatti, è avvenuto dopo la morte di 19 studenti a causa di un camion che si è schiantato contro un minibus su un’autostrada sudafricana, vicino a Pongola – circa 300 chilometri a nord di Durban – venerdì pomeriggio. Un camion ha superato un altro camion sull’autostrada a due corsie, prima di scontrarsi col minibus pieno di scolaretti.

Secondo i media locali, il minibus ha cercato di evitare, per quanto possibile, il camion in arrivo prima di essere schiacciato, ma non c’è stato nulla fare. Le autorità sudafricane hanno riferito che 19 bambini – di età compresa tra i 5 e i 12 anni – sono morti nell’incidente, insieme a tre adulti, molto probabilmente gli insegnanti della scolaresca. Pare che i bambini stessero tornando a casa da scuola in quel momento.