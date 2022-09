I segretri della conferenza di Teheran: quella volta in cui l’Italia ha rischiato di essere smembrata

Nel 1943 la conferenza di Terehan, in piena Seconda Guerra Mondiale, avrebbe potuto stravolgere l’Italia per come la conosciamo oggi.

Uno degli aspetti più interessanti degli eventi bellici di grandi dimensioni, come la Seconda Guerra Mondiale per intederci, riguarda la spartizione dei territori dei vinti. Avere terre in più, significava avere potere e controllo in più, aumantando così il proprio peso politico che in sede di contrattazione internazionale avrebbe giocato un ruolo predominante.

Ecco perchè, dalla fine del XIX secolo, le mire espansionistiche delle più grandi potenze europee diventavano una missione da assolvere ad ogni costo. Lo sapeva questo molto bene il Regno Unito, all’epoca dei fatti impero, che stava cominciado a guardare con minaccia crescente la fiorente e neonata potenza al di là dell’Atlantico. Soprattutto con l’intervento militare durante la Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, di fatto, si erano immediatamente guadagnati una valenza e prestigio politico non indifferente, consolidato poi durante il secondo conflitto mondiale.

Malgrado sia passata alla storia come “Grande Guerra” la Prima Guerra Mondiale, forse perché più contemporanea e vicina a noi, ricordiamo e sentiamo più vividamente la storia degli alleati contro il nazifascismo. Oltre alla narrazione della lotta del bene contro il male, la guerra si faceva comunque con azioni concrete dalle conseguenze devastanti. La scelta, ad esempio, di dividere Berlino in quattro aree di influenza – America, Regno Unito, Francia e URSS – è stata l’anticamera delle future tensioni sfociate il 13 agosto 1961 nella costruzione del muro.

Insomma, nessuna Nazione vincintrice sa resistere al richiamo dei territorio e al prestigio che ne deriva, soprattutto se, come dicevamo prima, questo cominciava ad essere minato dai “cugini” americani. Ecco perché, durante la conferenza di Teheran il Regno Unito propose per l’Italia una situazione simile che avrebbe cambiato radicalmente le sorti del nostro Paese.

Il gioco dell’Italia: la suddivisione della Penisola che faceva gola agli inglesi

Dal 28 novembre al 1º dicembre del 1943 si tenne nella capitale dell’Iran la conferenza di Teheran, volta a stabilire e concordare le future mosse belliche. Parteciparono i cosidetti “Tre Grandi“, ovvero chi la guerra poi la vinse: stiamo parlando del capo di Stato sovietico Iosif Stalin, del presidente americano Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro Winston Churchill.

La conferenza di Teheran fu una sorta di “prova generale” delle decisioni prese in futuro dai tre leader. Già due anni prima della fine della guerra si caldeggiva la suddivisione dell’Europa in blocchi di influenza tra Usa e Unione Sovietica. Le due potenze, infatti, avevano trovato una tregua temporanea per fronteggiare un nemico comune. Assoldato quel compito, Stati Uniti e URSS avrebbero continuato il loro “silente” braccio di ferro in Europa e non solo. Ma questa è un’altra storia.

Tornando al Regno Unito, molti di noi non sanno che Churchill aveva proposto anche la spartizione dell’Italia. Un dettaglio questo poco conosciuto e nemmeno riportato dai libri di storia quando si parla della Seconda Guerra Mondiale. E’ stato lo studioso di storia navale Enrico Cernuschi a raccontare questo epidosio due anni fa, sul numero di novembre 2020 di “Rivista Marittima”, il mensile della Marina Militare.

L’articolo “Buona Guardia! Una storia di Etica a difesa dello Stato”, Cernuschi spiega come il progettò non andò in porto solo perché bocciato da Stalin e Roosevelt. All’epoca dei fatti, l’Italia aveva appena firmato, il 3 settembre del 1943, l’armistizio con gli Alleati, avviando la guerra civile nel paese: a Nord i nazifascisti, a Sud americani, inglesi e paritigiani a lavoro per liberare il resto della penisola. Il Regno Unito, però, voleva contenere la futura crescita economica dell’Italia, tramite la perdita di sovranità monetaria. In altre parole, il nostro Paese sarebbe stato una colonia inglese a suon di sterline.

Ma non solo. Per accontetare USA e URSS, ci sarebbe stata comunque la suddivisione dell’Italia in 5 zone di occupazione. Puglia, Calabria e tutta la zona dell’antica Magna Greco sarebbe stata data alla Grecia, la stessa che qualche anno dopo sperimenterà la dittatura dei colonnelli. Dall’Istria fino alla Lombardia (Milano esclusa) avrebbe governato la Jugoslavia, mentre da Milano fino alla Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria e l’isola d’Elba ci sarebbe stato il controllo francese.

Il Regno Unito, invece, si sarebbe accontentato delle due isole maggiori e di una parte della Calabria, mentre il centro sarebbe stato tutto occupato dagli americani. L’Alto Adige sarebbe invece finito nuovamete sotto il controllo austriaco. A Stalin il progetto non piacque perché non avrebbe acquisito territori, a dimostrazione del fatto che il centro dell’Europa doveva essere purificato dalla “minaccia” comunista. Gli Stati Uniti, invece, forse più lungimiranti che altro, sapevano bene che con la fine della guerra avrebbe avuto il controllo di tutta l’Italia.