Brutta caduta sul palco per il famoso cantante: momenti di paura e concerto interrotto – VIDEO

Momenti di paura durante un attesissimo live: il famoso cantante è caduto mentre si trovava sul palco restando a terra e facendosi male. Che cosa hanno diagnosticato i medici

Tutto stava andando alla grande quando, improvvisamente, la situazione ha preso una piega ben diversa, lasciando attoniti gli spettatori presenti. Stavano assistendo al concerto di un famosissimo e amatissimo cantante programmato all’Enterprise Center di St.Louis e la star della serata si era avvicinata al pubblico delle prime file per dare la mano ad alcuni di loro. Purtroppo alle sue spalle c’era una ‘buca’ nel palco e nel girarsi per raggiungere la sponda opposta ci è piombato dentro con una gamba.

Il contraccolpo è stato davvero forte tanto che Post Malone, il cantante 27enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto mentre stava cantando il brano Circles, è rimasto sdraiato a terra dolorante e non si è più rialzato fino all’arrivo dei medici. Quando i compagni di band si sono resi conto della gravità della situazione hanno immediatamente interrotto il concerto per soccorrere l’artista, attendendo comunque l’arrivo della sicurezza.

Famoso cantante cade in una buca sul palco: paura e show interrotto

La caduta è stata ripresa da diversi spettatori che in quel momento avevano il telefonino in mano per filmare da vicino il loro beniamino e si può vedere nel dettaglio come, in un momento di distrazione, sia caduto nella buca al centro del palco e anche la forte botta che ha fatto subito temere il peggio. Gli uomini della sicurezza sono riusciti a portarlo nel backstage mentre intervenivano anche i medici per capire se vi fosse qualcosa di rotto, ed in quel momento l’esibizione non era stata ancora cancellata.

Il pubblico, dunque, è rimasto in attesa in primis di notizie riguardanti la salute di Post Malone ed in secondo luogo di sapere se il concerto sarebbe proseguito o meno. Dopo una ventina di minuti il cantante ha provato a tornare sul palco per concludere il concerto regalando al pubblico ancora due brani ovvero Rockstar e Cooped Up. Una inevitabile conclusione frettolosa per non lasciare ai fan l’amaro in bocca e donare loro, per quanto possibile, ancora qualche emozione.

Post Malone si è scusato con il pubblico dopo il concerto

Per quanto riguarda le conseguenze della caduta inizialmente si è parlato di costole rotte ma successivamente è intervenuto il manager di Post Malone per spiegare che cosa si è fatto: “Post Malone non si è proprio rotto tre costole. Abbiamo fatto i raggi X in ospedale dopo il concerto e i medici hanno dichiarato che è stata una contusione alle costole”. Nulla di grave dunque anche se dovrà riposare per alcuni giorni in modo tale da rimettersi completamente. Poche ore dopo l’incidente il cantante ha realizzato un video per scusarsi sinceramente con il publico di St. Louis per quanto accaduto.