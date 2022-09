“È reale?”: bimbo di 9 anni incredulo | È successo nel giorno della morte della Regina Elisabetta

Ha pensato che non fosse reale quando l’ha ricevuta: un bimbo di 9 anni non poteva credere ai suoi occhi quando ha aperto un busta contenente un messaggio della Regina, inviato nel giorno della sua scomparsa

Non poteva credere ai suoi occhi e inizialmente ha pensato che non fosse nemmeno reale. Ma arrivava proprio dalla compianta Regina Elisabetta ed ha una duplice valenza dal momento che è stato inviato proprio poche ore prima dalla scomparsa della sovrana. È una storia davvero strappalacrime quella che arriva dal Regno Unito e che riguarda Thomas Miller, un bimbo di soli 9 anni di Northendend nel sud di Manchester rimasto letteralmente scioccato nel trovare, nella cassetta delle lettere, una missiva recapitatagli nientemeno che da Buckingham Palace. Un video, divenuto in queste ore virale, mostra la reazione del bimbo nell’aprire la busta e trovare al suo interno quello che potrebbe essere in assoluto uno degli ultimissimi biglietti di ringraziamento inviati nientemeno che dalla Regina Elisabetta.

Bimbo riceve una rara lettera dalla Regina: spedita nel giorno della sua morte

Secondo quanto emerso infatti, la missiva sarebbe stata spedita proprio nel giorno della sua morta e questo biglietto dunque, oltre al grande significato dal punto di vista emozionale sarebbe immediatamente diventato un ‘pezzo’ raro ed unico. La famiglia di Thomas ha voluto filmare il momento nel quale il bimbo ha aperto la lettera, leggendola ad alta voce, per ricordare quello che è un vero e proprio momento storico. Il piccolo può essere sentito in stato di shock chiedere se la missiva è reale prima di leggere il messaggio completo di Sua Maestà. “Ti mando i miei ringraziamenti, sono grata per il tuo gentile messaggio in occasione del settantesimo anniversario della mia ascesa al trono”.

Il bambino aveva scritto a Elisabetta durante il Giubileo di Platino

Terminata la lettura il bambino mostra la lettera in camera rivelando la presenza di un’immagine della Regina ad accompagnare il messaggio. L’allievo della Northenden Community School aveva infatti in precedenza scritto a Sua Maestà per congratularsi con lei per il suo Giubileo di platino ed esprimere quanto fosse un suo grande fan. Menzionando anche di possedere una collezione di monete che ne includeva una dei 70 anni di regno in edizione speciale.

La gioia del padre: “Sono così felice per lui”

“Mi sono sentito così felice per lui quando è arrivato. Ha inviato la sua lettera, ovviamente, prima che la sovrana morisse e quando è arrivata la risposta era al settimo cielo“, ha raccontato il padre Russell Miller di 49 anni spiegando che la missiva riportava la data della mattina in cui è scomparsa la Regina e che il bambino la porterà a scuola per mostrarla nel corso di un’assemblea. In tanti sui social hanno espresso ammirazione per il bambino e alcuni utenti hanno anche notato una sua somiglianza con il piccolo Louis, il terzogenito di Kate e William.