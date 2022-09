La fine dell’esistenza umana sarà causata da un’AI? Quella che sembra una possibilità remota si potrebbe verificare: ecco quando e come.

Il timore della tecnologia e delle evoluzioni che questa può comportare a livello sociale è radicata e risale alla fine degli anni ’70. Il rapido progresso della ricerca sull’informatica e sulla robotica ha generato un filone di fantascienza distopica che continua ancora oggi e che alla luce degli sviluppi della ricerca sull’intelligenza artificiale risultano più tangibili in questo periodo storico rispetto al passato.

Tra le tante domande che gli studiosi si pongono c’è: fino a che livello può progredire un’AI? Un’intelligenza artificiale può prendere coscienza e decidere di rivoltarsi ai suoi creatori? Il rischio di un’umanità sovrastata dalle AI in una società in cui tutto è gestito da esse è concreto? Grazie ai nuovi algoritmi non esiste un limite a quanto possa diventare potente un’intelligenza artificiale, a meno che non siano gli stessi creatori dell’AI a limitare il processo di apprendimento e le funzionalità a cui può accedere.

Risulta evidente che nella strutturazione di un’intelligenza artificiale, i suoi creatori studieranno sempre un modo per arginarla e riprenderne il controllo. Una delle basi di questa tipologia di ricerca tecnologica, infatti, è fare in modo che il creatore o chi utilizza un simile strumento possa avere sempre il controllo totale ed evitare rischi per l’umanità.

Apocalisse imminente? Secondo una ricerca il rischio dell’estinzione causata da un’AI è concreto

Possiamo dunque catalogare la paura di un’estinzione causata dalle AI come una semplice distopia di cui non preoccuparsi realmente? In un certo senso sì, anche se una recente ricerca portata avanti dall’Università di Oxford e pubblicata sul magazine scientifico ‘AI Magazine’ rivela che il rischio di un simile scenario non è solo possibile ma addirittura probabile.

Secondo quanto emerge dalla ricerca, infatti, le attuali intelligenze artificiali basate sul modello GANs potrebbero essere soggette al rischio di perdita di controllo da parte degli esseri umani. Questo modello si basa su una struttura bipartita: da una parte cerca di dare risposte o creare immagini dagli imput ricevuti, dall’altro è alla ricerca di una valutazione delle sue performance.

L’ipotesi illustrata nello studio è che in un momento futuro imprecisato una super AI che supervisiona alcune importnati funzioni possa utilizzare dei trucchi, dei sotterfugi per ottenere la propria ricompensa (la valutazione positiva) e questo causi un grosso danno all’umanità.

Uno degli autori dello studio, riguardo ai risultati ottenuti ha scritto su Twitter: “In base alle condizioni che abbiamo identificato siamo giunti ad una conclusione molto più forte rispetto ai precedenti studi, ma è possibile”. Lo stesso studioso ha poi spiegato che in un futuro in cui la società è ricca di risorse è impossibile prevedere cosa possa succedere, ma nel caso in cui ci si trovi in una situazione di conflitto in cui le risorse sono limitate: “Se sei in competizione con qualcosa capace di superarti in qualsiasi occasione non c’è modo di vincere. L’altro aspetto fondamentale è che avrebbe un appetito insaziabile di energia per continuare a giungere sempre più vicino all’obbiettivo”.