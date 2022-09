“È vergognoso che torni alla vita pubblica” | Durissimo attacco contro il membro della famiglia reale “reietto”

Un avvocato che rappresenta oltre una dozzina di vittime di Jeffrey Epstein si è pronunciato in merito al ritorno del principe Andrea alla vita pubblica in seguito alla scomparsa di Sua Maestà

Lo scandalo legato ai presunti abusi sessuali aveva portato il principe Andrea ad essere escluso dalla vita pubblica della casa Reale perdendo ruoli ed incarichi. Le cose sembrano essere cambiate in seguito alla scomparsa della madre, la Regina Elisabetta, e questo sta mandando su tutte le furie alcune delle vittime di Jeffrey Epstein, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e la cui scandalosa vicenda vede coinvolto, per l’appunto, lo stesso Andrea.

A parlare a nome loro è stato un avvocato che rappresenta una dozzina di donne vittime di abusi, il quale senza troppi giri di parole ha definito il ritorno del principe alla vita pubblica dopo la morte della Regina Elisabetta “semplicemente vergognoso”.

Andrea torna alla vita pubblica: “È oltremodo vergognoso”

Andrea è tornato sotto l’occhio dei riflettori dall’8 settembre, scatenando la furia di molte delle vittime del trafficante sessuale Epstein. Insieme ai fratelli Re Carlo III, la principessa Anna ed il principe Edoardo, il duca di York è stato mostrato a tutta la nazione in lutto per la morte della monarca più longeva di tutta la Gran Bretagna. Nelle ultime ore è anche apparso ad una veglia nella Westminsfer Hall nel cuore di Londra, dove è stata allestita la camera ardente di Sua Maestà. Vestito con un completo della Marina, nonostante sia stato a suo tempo privato di tutti i suoi titoli nobiliari dalla Regina stessa.

Il caso Epstein ed il risarcimento versato dal principe Andrea

Negli ultimi mesi, sono emerse ulteriori informazioni sulla controversa relazione del principe Andrea con i trafficanti di sesso condannati Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Il terzogenito della regina, padre delle principesse Beatrice ed Eugenie, ha perso il titolo di S.A.R. dopo aver pagato un ingente risarcimento finanziario (che si pensa si aggiri intorno ai 12 milioni di sterline) a Virigina Giuffre, che lo ha accusato di aggressione sessuale. Pur non ammettendo mai la sua colpevolezza ed anzi negando con veemenza tale accusa.

La rabbia delle vittime di Epstein contro Andrea

L’ avvocato Mariann Wang, che rappresentava un certo numero di vittime di Epstein, ha detto al Guardian che era “vergognoso” che il principe Andréj fosse di nuovo sotto i riflettori. “Le donne coraggiose che si sono fatte avanti per chiedere a Epstein, Maxwell e altri di rendere conto, meritano di meglio. La sua condotta e il suo giudizio passati chiariscono che non è degno di alcun privilegio sponsorizzato dallo stato, incluso il raccogliere i benefici dell’essere un reale”. Un altro avvocato, Spencer T Kuvin, ha aggiunto che le sue recenti apparizioni pubbliche sono state “un imbarazzo per la corona“, definendolo “l’epitome della scarsa capacità di giudizio”.