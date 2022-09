GTA 6, leak clamoroso: rubato il codice sorgente | Cosa si è scoperto sul gioco più atteso della storia

Rockstar Games è stata vittima di attacco hacker in cui è stato rubato il codice sorgente di GTA 6: cosa è emerso dal materiale trafugato.

Gran Theft Auto è un videogioco che non ha bisogno di presentazione nemmeno per chi del mondo videoludico non conosce nulla. Il videogame sviluppato da Rockstar Games non è solamente una delle saghe più vendute della storia del medium, ma anche uno dei titoli maggiormente controversi del mercato. Il brand è basato infatti su un sistema open world realistico (solo nella struttura visto che la grafica rimane cartunosa), in cui il videogiocatore è libero di fare qualsiasi cosa gli passi per la testa, anche e principalmente attività criminali.

Proprio la peculiarità del gioco è stata spesso al centro della critica dei media e dei governi, scagliatisi contro GTA poiché offriva un esempio negativo ai più giovani. E’ bene specificare che si tratta di polemiche che lasciano il tempo che trovano, visto che si tratta di un videogame riservato a soli adulti e che dunque chi ci gioca ha già superato la fase della formazione ed è capace di discernere tra giusto e sbagliato, tra realtà e finzione.

Così come il mondo intero sa cosa sia GTA, tutti sono a conoscenza del fatto che il nuovo capitolo della saga si sta facendo attendere da 9 anni. L’hype per la nuova iterazione del brand ha raggiunto livelli tali da spingere i fan più accaniti a contestare Rockstar per il ritardo sulle informazioni e a paventare il boicottaggio di GTA Online fino al rilascio delle notizie.

Rockstar per filosofia non rilascia informazioni sui propri prodotti prima che siano nella fase conclusiva di sviluppo, dunque avrebbe preferito mantenere il silenzio ancora per qualche tempo, ma il crescente malumore della community ha spinto la compagnia a placare gli animi e assicurare che GTA 6 è effettivamente in sviluppo e che presto sarebbero giunte delle novità.

GTA 6 a rischio, l’attacco hacker ha compromesso il lavoro di Rockstar?

Tre giorni fa, in un leak, è emerso un presunto attacco hacker ai danni di Rockstar Games, nel corso dei quali pare siano stati trafugati novanta minuti di filmati di gameplay e cutscene di GTA 6. Inizialmente nessuno sapeva se credere o meno all’informazione emersa sul web, ma poi alcuni giornalisti di settore hanno confermato la notizia ed è stato chiaro che il furto di dati era reale. Ad ulteriore conferma, qualche ora dopo è giunto il messaggio di vicinanza di Neil Druckmann, art director di Naughty Dog che nel 2020 ha subito un attacco hacker poco prima del rilascio di The Last of us Part II.

Ieri Rockstar ha confermato il furto subito in una nota ufficiale sul proprio sito. La compagnia ha rassicurato i fan che quanto accaduto non inficierà i lavori su GTA 6 e che lo sviluppo continuerà senza sosta. La compagnia ha anche spiegato che il materiale rubato fa parte di una build di gioco iniziale e che dunque i filmati che potrebbero essere rilasciati in rete non rispecchiano la qualità reale del gioco né tantomeno la sua versione finale.

Il giorno dell’attacco sono state pubblicate delle immagini e dei video del gioco che Take Two Interactive (producer del gioco) ha provveduto a fare bloccare in rete tramite un’azione legale. Cosa è emerso dunque del gioco? Nulla o quasi (l’ambientazione sarà Vice City, sarà presente un personaggio donna e sono state riviste le meccaniche d’interazione con gli npc), visto che l’azione di Take Two è stata repentina, ma anche perché quanto mostrato non rappresenta il gioco finale.

Il furto è finalizzato ad un’estorsione. Gli autori hanno fatto sapere che il filmato condiviso era solo una minima parte di quanto entrato in loro possesso e hanno minacciato Rockstar di pubblicare il resto se non avesse assecondato le loro richieste economiche. Si vocifera che la minaccia sia molto seria, visto che tra i dati rubati ci sarebbe anche il codice sorgente di GTA 6.