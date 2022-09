Madonna senza pudore a 64 anni: scene hot nel video con la rapper | I fan si dividono

Madonna ha abituato i fan ad esibizioni, video musicali e dichiarazioni sopra le righe, ma stavolta sembra proprio che la regina del pop si sia spinta oltre.

L’artista, che ha compiuto 64 anni lo scorso 16 agosto, è infatti protagonista in quello che in molti hanno già definito il suo video musicale più volgare di sempre. Madonna ha infatti pubblicato nei giorni scorsi una nuova versione della sua canzone Hung Up – originariamente pubblicata nel 2005 – assieme alla rapper dominicana Tokischa.

Nel filmato la cantante indossa un corsetto nero attillato e pantaloncini rosso velluto, con le lunghe trecce che le scendono lungo il corpo. Nel remix si vede Madonna ballare in maniera molto provocante assieme a Tokischa.

Ad un certo punto la coppia arriva a baciarsi con la lingua, con la rapper dominicana che posa le mani su varie parti del corpo di Madonna.

Il video musicale non è piaciuto a moltissimi fan della regina del pop, che hanno voluto esprimere tutto il loro disappunto nei commenti.

Madonna senza freni, il web si divide: chi la critica e chi la elogia

“Per quanto ti ami, questo non fa per me”, si legge in uno dei commenti, mentre un altro fan chiede a Madonna di tornare sui suoi passi: “Per favore, torna a ciò che sai fare meglio”.

“Amo Madonna, ma questo video è… mi manchi Madonna”, scrive poi un altro follower della cantante, mentre un altro utente chiede alla cantante di “darsi una regolata”. Un altro fan cerca di mediare: “Sono contento che Madonna si stia divertendo. Se lo merita. Ma non sono un fan di questa musica, di questo look e di questo video”.

Tuttavia, il video di Madonna e Tokischa non ha riscosso solo commenti negativi. Molti altri utenti hanno infatti elogiato Madonna, definendola “bella”, “sexy”, “hot” e celebrando la sua “libertà”. Una cosa è certa: l’artista statunitense continua a far parlare di sé, come è sempre riuscita a fare nel corso dei decenni.

Madonna ha un nuovo flirt: come si chiama e quanti anni ha

All’inizio di questo mese, come ricorda anche il Sun, Madonna è stata vista molto a suo agio con il suo presunto nuovo flirt, il modello 23enne Andrew Darnell. La famosissima cantante pop, che si è separata dal ballerino americano Ahlamalik Williams, 28 anni, lo scorso aprile, sembra già essersi tuffata in una nuova relazione sentimentale.

“Madonna non ha alcun interesse a uscire con qualcuno della sua età – fa sapere una fonte molto vicina alla cantante – Quello che vuole è un ragazzo forte e sexy sui vent’anni, qualcuno che possa starle dietro”. Sempre secondo la fonte, la celebre cantante avrebbe addirittura chiesto al suo team di trovarle la persona adatta, “ovviamente dopo aver firmato un accordo di non divulgazione”.