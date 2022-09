Camilla ha “sputato il suo tè” | L’inusuale richiesta di Harry che l’ha lasciata sbigottita

Secondo nuove indiscrezioni il principe Harry avrebbe avanzato una proposta legata ad incontro, insieme a Meghan, con il principe Carlo tale da lasciare Camilla sbigottita

La regina consorte Camilla non sarebbe soltanto rimasta sbigottita ma avrebbe addirittura sputato il suo tè dopo aver udito alcune parole pronunciate dal principe Harry. Il retroscena riguarda un incontro che Meghan Markle e Harry avrebbero avuto con Re Carlo III allo scopo di ammorbidire le schermaglie e, probabilmente, definire il destino dei Sussex ovvero capire se ne verrà riconosciuto il valore nonostante la lontananza dei Duchi dal Regno Unito. Una riunione di famiglia, dunque dai toni probabilmente informali. Ma Harry avrebbe, insieme alla Markle, avanzato una proposta che avrebbe lasciato Carlo e Camilla sbigottiti: avrebbe suggerito che possa essere assunto un mediatore per partecipare all’incontro; una terza parte imparziale che possa intervenire con oggettività se necessario.

La proposta di Harry a Carlo e Camilla li lascia sbigottiti

Il tutto sarebbe accaduto dopo che il duca e la duchessa del Sussex si sono fermati in Gran Bretagna mentre si recavano all’Aia per gli Invictus Games alcune settimane prima della morte della regina. Charles ha insistito per incontrare Harry e Meghan prima della loro udienza con la sovrana malata, almeno secondo quanto riportato nel nuovo libro reale The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown di Katie Nichols. Si dice che i Sussex fossero in ritardo e che Charles avesse solo 15 minuti di tempo da dedicare alla coppia prima che dovessero partire per il Royal Maundy Service al Castello di Windsor.

Un incontro con alcuni momenti di tensione

Sebbene padre e figlio si sarebbero salutati “calorosamente”, non sarebbero mancati alcuni momenti di tensione che lasciarono l’allora duchessa di Cornovaglia senza parole. Camilla, che ora è la regina consorte, sarebbe rimasta sbalordita quando il principe, 38 anni, ha suggerito che una terza parte imparziale intervenisse per mantenere la pace, riporta Vanity Fair in un estratto dal libro dell’esperto reale.

“Harry è entrato con abbracci e le migliori intenzioni e ha detto che voleva schiarire l’aria”, ha rivelato un amico di famiglia. “Salvo poi suggerire di usare un mediatore per cercare di sistemare le cose, il che ha lasciato Carles un po’ perplesso e Camilla ha quasi sputato il suo tè. Carlo ha detto ad Harry che era ridicolo e che erano una famiglia e avrebbero risolto la questione tra di loro”.

Meghan ha chiesto a Re Carlo un incontro privato

Non è chiaro se quel breve incontro sia stato risolutivo: pare di no dal momento che negli ultimi giorni, con una lettera, Meghan ha chiesto un incontro personale privato con il suocero prima di fare rientro in California con il marito Harry. Un modo per mettere una pietra sopra, chiarendoli, i vari episodi che hanno creato spaccature interne nella famiglia?

“È una mossa molto coraggiosa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose” ha detto il giornalista Neil Sean, corrispondente di Nbc News il quale ha rivelato per primo la notizia che ha saputo da una “ottima fonte” vicina alla duchessa. E pare proprio che a questo incontro, semmai verrà organizzato, il principe Harry non dovrà essere presente.