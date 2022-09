Mara Venier, addio capelli lunghi: eccola con il caschetto, il nuovo look convince ma lei…..

Si scrive Mara Venier, si legge Regina della tv. La nuova edizione di Domenica In è appena partita, ma zia Mara, come amano chiamarla gli italiani, ha registrato un boom di ascolti che ha letteralmente insabbiato tutti i dati precedenti.

Al timone, per l’ennesimo anno, del suo salotto tv, la Venier continua a portare a casa consensi e successi, chiudendo la prima puntata del suo show con numeri che parlano da soli: nella prima parte della trasmissione gli italiani incollati alla tv sono stati 1 milione e 930mila (share 15%), nella seconda parte 1milione 854mila telespettatori con il 16.8% di share. Un trionfo, considerando anche un competitor fortissimo come Amici di Maria De Filippi.

Mara Venier, nessuno tocchi i suoi capelli!

Allegra, solare e mai banale, Mara Venier è seguitissima non solo in televisione, ma anche sui social. I suoi profili sono stracolmi di like e commenti e lei ama condividere anche giornalmente la sua quotidianità con i fan.

Ultimamente, attraverso una storia Instagram, la Venier si è mostrata dal suo parrucchiere di fiducia, il quale ha cercato, ma vanamente di convincerla a tagliare i capelli. Simulando un caschetto biondo, altezza collo, la Mara Nazionale ha riscosso apprezzamenti e complimenti da parte dei suoi follower, peccato però che alla fine non si sia lasciata convincere. Lunga chioma e capelli dorati ancora per molto, insomma.