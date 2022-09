YouTuber uccide 6 persone tra cui un bambino di 10 anni | Un devastante incidente d’auto

Un creatore di contenuti con oltre 1,47 milioni di follower su Youtube avrebbe provocato un devastante incidente d’auto provocando la morte di un bimbo e di cinque adulti

Un bambino e cinque adulti morti. È questo il terribile e drammatico bilancio di un devastante incidente stradale che, stando alle ipotesi delle autorità locali, sarebbe stato provocato nientemeno che da un famoso youtuber.

L’autore del grave sinistro sarebbe infatti Heinsenwolf, noto creatore di contenuti messicano che sulla piattaforma per la pubblicazione di video vanta un seguito di oltre 1,47 milioni di utenti: la sua auto ad alta potenza avrebbe attraversato un’autostrada speronando frontalmente un taxi nello stato del Messico. Lo schianto, secondo quanto riferito dai media locali, è avvenuto sulla Panamericana Atlacomulco-Acambay ed è costato la vita a sei persone, una delle quali era un bimbo di soli dieci anni.

Youtuber provoca uno schianto con la sua supercar: sei morti, anche un bimbo

“Heisenwolf”, il cui vero nome sarebbe Amado Amir Gonzalez, 26 anni, aveva ironicamente pubblicato un nuovo video sulla piattaforma di condivisione il 15 settembre, Giorno dell’Indipendenza del Messico, dedicato ai “peggiori cattivi del Messico”.

I pubblici ministeri dello stato affermano che l’incidente è avvenuto tre giorni dopo, il 18 settembre, nel comune di Atlacomulco e ha coinvolto una Chevrolet Camaro rossa, appartenente ad Heinsenwolf ed attualmente sequestrata dalla polizia, ed una Nissan Tsuru usata a mò di taxi, sulla quale viaggiavano le sei vittime, ancora non identificate anche se dovrebbe trattarsi di tre maschi e di tre femmine. Oltre al bambino le altre vittime sarebbero due donne di 30 e 56 anni e tre uomini di 26, 35 e 62 anni. Lo Youtuber è invece sopravvissuto allo schianto rimanendo seriamente ferito: è stato portato in ospedale ed è ora in custodia.

Aperta un’indagine per omicidio colposo

Non appena si sarà rimesso completamente e verrà dimesso dall’ospedale dovrà comparire davanti ad un giudice per rispondere alle gravi accuse nei suoi confronti. Dovrà rilasciare una dichiarazione alle autorità per consentire di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti: nel frattempo è stata aperta un’indagine per omicidio colposo sull’incidente, pertanto lo youtuber si trova in una situazione estremamente seria e pericolosa per quanto riguarda il suo futuro.

Dai rilievi e dalle testimonianze raccolte fino ad ora, lo youtuber non si trova in una situazione positiva. La vicenda, dato l’ampio seguito del 26enne, è ben presto arrivata sui social ed i suoi fan sono rimasti attoniti e sconvolti per l’accaduto. Anche se molti di loro hanno duramente condannato lo sconsiderato ed ingiustificabile comportamento dello youtuber.

