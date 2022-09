È morta Louise Fletcher, perfida infermiera in ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ | Per quali ruoli la ricorderemo?

E’ morta la star di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, pietra miliare del cinema hollywoodiano impegnato.

Si è spenta a 88 anni Louise Fletcher, l’indimenticabile infermiera Mildred Ratched in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” insieme a Jack Nicholson, film impegnato che per la prima volta metteva in scena un argomento fino a quel momento rimasto tabù e a tratti anche silente. Stiamo parlando del trattamento disumano e aggressivo riservato ai pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici statali.

L’interpretazione dell’infermiera Mildred Ratched, una donna fredda, crudele, spietata e che non si faceva scrupoli a intimidire i suoi pazienti, valse a Louise Fletcher nel 1976 il premio Oscar come migliore attrice. Ma non solo. La Fletcher vinse anche il Golden Globe e il BAFTA come migliore attrice. Prima di lei, però, il regista Miloš Forman aveva offerto la parte ad altre grandi star del cinema dell’epoca, come Anne Bancroft, Ellen Burstyn e Angela Lansbury che avevano, però, rifiutato il ruolo.

Così, toccò proprio alla Fletcher rendere indimenticabile “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, al fianco di uno straordinario Jack Nicholson. Il film si aggiudicò anche altri quattro premi Oscar, i più importanti: miglior film, miglior sceneggiatura, miglior regia e quelli per migliore attore protagonista. Louise Fletcher è morta nel sonno circondata dall’affetto della sua famiglia che le è stata accanto fino alla fine nella sua casa di Montdurausse, in Francia. A dare la notizia della sua morte è stato poi il suo agente David Shaul ad Associated Press, senza però specificare le cause della morte. L’attrice statunitense aveva 88 anni.

La carriera (interrotta e poi ripresa) di Louise Fletcher

Loiuse Fletcher è nata in Alabama il 22 luglio 1934. L’attrice era figlia di Estelle Caldwell e il reverendo Robert Capers Fletcher, entrambi sordi, e le fu insegnato a parlare da una zia udente. Louise iniziò ufficialmente la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta, prendendo parte ad alcune serie televisive, come “Perry Mason” e “Carovane verso il West”. Ma non solo. Nel 1963 recitò nel film “La veglia delle aquile”, in un ruolo non accreditato, ovvero l’attrice decise di non far comparire il suo nome nei titoli di testa o di coda.

Dopo questo primo debutto sotto i riflettori, la carriera della Fletcher ebbe un’importante battuta d’arresto. L’attrice, infatti, si sposò col produttore Jerry Bick e da quel momento, decise di ritirarsi dalle scene per potersi dedicare totalmente alcuni anni ai suoi figli. Dieci anni dopo, però, la Fletcher decise che era arrivato il momento di tornare a recitare. Così, nel 1973, l’attrice viene scelta per il film “Gang” di Robert Altman.

Fu però la perfida interpretazione dell’infermiera Mildred Ratched a metà anni Settanta a rilanciare la sua carriera. Dopo il successo di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, Louise Fletcher recitò in “A proposito di omicidi…”, “L’esorcista II – L’eretico“, “Invaders”, “Congiunzione di due lune”, “Blue Steel – Bersaglio mortale” e “I protagonisti”. Ma non solo.

Apparve anche in 14 episodi di “Star Trek: Deep Space Nine” dal 1993 a 1999, interpretando Winn Adami, una “Vedek”, leader religioso Bajoriano e seguace di una fazione ortodossa del Culto dei Profeti di Bajor.