“Fai buon viaggio amore mio” | In lacrime, il famoso attore italiano annuncia un grave lutto

Non sono ore facili per il trionfatore de Il Cantante mascherato: l’attore sta affrontando un duro momento a causa di un grave lutto che ha colpito lui e la sua famiglia.

Deve fare i conti con un lutto che lo ha fatto finire in lacrime e a piangerlo, oltre a lui, c’è tutta la sua famiglia. Non è un momento facile per colui che ha trionfato nell’ultima edizione de Il Cantante mascherato, per una perdita difficile da affrontare della quale ha voluto informare i suoi fan. 53enne, pisano, la vittoria nel programma televisivo l’ha ottenuta con il costume di Volpe. Ma la sua carriera va ben oltre, iniziata dopo che a soli 16 anni decise di allontanarsi da casa per tentare di realizzare il suo sogno, contro il volere di mamma e papà.

Non tutto all’inizio va per il verso giusto e prima di finire sul set devono trascorrere diversi anni nel corso dei quali si dedica ad attività molto diverse tra loro, dal modello allo spogliarellista, dal gestore di una palestra al disegnatore in uno studio di arredamento. La svolta, per lui, arriva a 23 anni proprio nella palestra nella quale stava lavorando: è quì che conobbe Christian De Sica per poi debuttare, poco tempo dopo, come attore. Nel corso della sua carriera lavorerà con De Sica diverse volte prendendo parte sia a pellicole per il grande schermo che a film per la tv.

Attore, conduttore e..ballerino. La ricca carriera di Paolo Conticini

Avete capito di chi stiamo parlando? Ma di Paolo Conticini, che negli ultimi anni ha deciso di tentare anche la strada dei programmi di intrattenimento: ed infatti nel 2020 lo abbiamo visto a Ballando con le Stelle, quindicesima edizione, dove si è esibito insieme alla ballerina Veera Kinnunen. Nel 2021 invece ha debuttato come conduttore nel programma Cash or Trash – Chi offre di più? in onda sul Nove. E ancora, pochi mesi dopo, lo rivediamo sempre in veste di conduttore alla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro, in compagnia di Francesca Fialdini.

L’annuncio tra le lacrime, grave lutto per Paolo Conticini

Ma veniamo al grave lutto: accanto a lui, a dargli forza, c’è la moglie Giada Parra con la quale fa coppia da 25 anni e che lui chiama “la bella addormentata sul divano”. Il

motivo lo ha spiegato Conticini stesso: “La incontrai a una sfilata di moda. Io mi ero addormentato su un divano e al mio risveglio vidi lei che dormiva su un altro divano.

Aveva gli occhi azzurri, mi innamorai subito”.

Lei gli è accanto anche in queste ore di dolore: a perdere la vita è stato il suo più fedele amico, un piccolo chihuahua di nome Iago. Il cagnolino di Conticini era con lui da nove anni e la sua perdita ha colpito tutti: “Fai buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo” ha scritto l’attore, ed in tanti hanno subito espresso il loro cordoglio.

La vicinanza di Sandra Milo

Tra i colleghi che hanno voluto manifestare vicinanza ed esprimere il loro cordoglio c’è Sandra Milo che ha rivolto un pensiero a Conticini con un messaggio emozionante e

commovente: “So bene cosa vuol dire perderli ed è qualcosa di terribile, ma l’immenso amore che ci hanno regalato resterà sempre. Un grande abbraccio colmo di comprensione e

sincero affetto” ha scritto l’attrice, conduttrice e cantante. “Noooo, ma che dici?” ha invece scritto con incredulità e sgomento Gessica Notaro. E anche la sua giudice a

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha rivolto un emozionante abbraccio a Conticini dicendogli: “Mi dispiace tanto. So cosa si sente quando perde un amore grande”.