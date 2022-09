Giorgia Meloni chiude con il comizio elettorale con ‘Su di noi’ | La reazione di Pupo fa discutere

Sono parole destinate certamente a far discutere quelle utilizzate da Pupo in merito alla decisione di utilizzare il suo famoso brano al comizio elettorale di Fratelli d’Italia

Non di rado i politici in campagna elettorale scelgono di aprire o chiudere i loro comizi elettorali facendo ascoltare una canzone famosa; un modo questo per creare, attraverso l’emozione dell’ascolto, aggregazione e spingere i potenziali elettori ad avvicinarsi al partito. Ma, altrettanto non di rado, può capitare che l’artista che ha realizzato quel brano protesti per la scelta, dicendosi fuori dal discorso politico e criticando per questo il partito che ha utilizzato la sua canzone in un contesto non idoneo. Non è il caso di Pupo la cui reazione all’utilizzo di una delle sue hit, “Su di noi”, in chiusura del comizio elettorale di Giorgia Meloni a Piazza del Popolo, Roma, è stata tutt’altro che negativa, seppur certamente destinata a far discutere.

Pupo sulla decisione di usare Su di noi al comizio di FdI

Pupo, nome d’arte di Eugenio Ghinazzi, ha deciso di commentare sui social la scelta di Fratelli d’Italia di usare la sua musica sul palco e a tal proposito ha affermato: “A chiunque usa la mia musica io dico grazie, perché la musica è di tutti, come l’arte”. Una reazione ben diversa da quella, ad esempio, di Laura Pausini la quale si è rifiutata, nel corso di un programma televisivo, di cantare ‘Bella Ciao’ sottolineando di non voler cantare canzoni legate al mondo politico.

Nel video il cantante sottolinea invece che la musica appartiene a tutti e non ha colori di alcun tipo, questo sia “che siano di destra o di sinistra, che siano atei o credenti, che siano rossi o che siano neri, che siano Guelfi o che siano Ghibellini, che siano conservatori o progressisti che siano juventini o fiorentini, che siano russi o ucraini”. Il cantante 67enne ha iniziato la sua lunga carriera a soli 20 anni: dagli anni ’70 in poi ha portato al successo una fitta serie di brani amatissimi ancora oggi, su tutti Gelato al Cioccolato e Su di Noi, oltre ad essere stato autore di un’altra hit portata nel 1981 a Sanremo dai Ricchi e Poveri ovvero Sarà perchè ti amo.

Critiche anche per Pino Insegno al comizio elettorale

Prima di Pupo ha fatto molto discutere anche la decisione di Pino Insegno di aprire il comizio di Giorgia Meloni. L’attore e doppiatore romano lo ha fatto con queste parole: “Fratelli miei. Popolo di Roma. Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta coalizione, ovviamente. Una donna, una madre. La prima presidente donna di un partito italiano. La prima presidente donna di un partito europeo. Signore e signori, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Signori: Giorgia Meloni”. Poco dopo la leader di FdI è salita sul palco ringraziandolo e abbracciandolo. La sua partecipazione è stata per questo fortemente criticata.

Pasotti criticato per le sue parole

Pochi giorni fa anche l’attore Giorgio Pasotti è stato criticato per le sue dichiarazioni rilasciate a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di ‘Mina Settembre’: “Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. Giorgia Meloni è una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro. Spesso ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate se non addirittura peggio questo deve valere anche per la Meloni che è innanzitutto un essere umano, a prescindere dalle proprie idee politiche”, ha sottolineato l’attore.