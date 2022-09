Perché le guardie reali indossano le cinghie del cappello sotto le labbra? Il motivo è “brutale”

Una delle domande più diffuse in merito alla particolare uniforme delle guardie reali a piedi a servizio di Buckingham Palace è perchè il ‘sottomento’ sia in realtà posizionato sotto il labbro inferiore. Ci sono due teorie a riguardo

Le guardie a piedi della regina sono tra le più riconoscibili dell’esercito britannico. Fanno parte della storia britannica da oltre 360 ​​anni e anche le loro distinte uniformi cerimoniali sono ricordate nel corso della storia. Sono infatti diventate famose per le loro uniformi rosso fuoco e provengono da diversi reggimenti dell’esercito britannico: oltre alle loro straordinarie uniformi, le guardie britanniche indossano anche cappelli neri di pelle d’orso e sono una presenza imponente a Buckingham Palace.

I turisti in visita a Londra non possono mancare al tradizionale appuntamento del cambio della guardia, uno dei pochi momenti nei quali è possibile vederle muoversi, cercando di scattare qualche foto o selfie da portare a casa da mostrare ad amici e parenti. Anche se talvolta alcune persone dimenticano di trovarsi dinnanzi a pubblici ufficiali e tendono a ironizzare sul loro look e sul loro comportamento. Ma sono in tantissimi a chiederti perché indossando i cappelli lascino il sottogola sotto le labbra piuttosto che sotto al mento.

Come sono realizzati i cappelli delle guardie reali

I cappelli delle guardie sono alti circa 18 pollici, pesano circa 1,5 libbre e vengono indossati con qualsiasi condizione atmosferica. Sono fatti di pelliccia di orsi neri canadesi ed è stato riferito che ci vuole una intera pelle d’orso per realizzare un cappello, che può durare per 80 anni se curato adeguatamente. Ogni reggimento dà una svolta leggermente diversa al famoso cappello cerimoniale. Uno dei reggimenti, i Granatieri, combatté nella battaglia di Waterloo nel 1815, e i loro cappelli caratteristici risalgono a quest’epoca. Sono stati progettati per intimidire i loro nemici facendoli sembrare più grandi.

Perché viene indossato con il cinturino sotto il labbro

I Granatieri che si vedono nelle cerimonie ufficiali hanno un modo unico e decisamente inconsueto di indossare il loro impressionante copricapo. Il cinturino per il cappello è infatti posizionato sotto il labbro inferiore anziché sotto il mento e questo ha generato un quesito ovvero quale sia la ragione legata a questa abitudine.

Questa decisione di indossare il cinturino con catena per i copricapi sotto il labbro deriva, riferisce WalesOnline, da quando i soldati combattevano indossando tale cappello. Infatti se un soldato veniva colpito da un colpo di pistola, il pesante cappello poteva cadere all’indietro e causare la rottura del collo del soldato qualora avesse indossato un sottogola. Pertanto, indossare le cinghie del casco sotto le labbra risultava meno pericoloso e poteva addirittura evitare che il soldato, seppur colpito, perdesse la vita. Un’altra teoria sul motivo per cui le guardie si mettono le cinghie sotto il labbro è che un reggimento si distingua dagli altri che servono le guardie a piedi.