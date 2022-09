Il Purgatorio prima di Dante: le visioni di Cristina Mirabilis

L’aldilà tripartito trova la sua sublimazione nella “Commedia”, appunto “Divina”, di Dante Alighieri. L’esercizio di stile e di creazione del Poeta attinge a vertici quasi irragiungibili. Per lo stile, l’endecasillabo, il cesellare le lettere a misura sua, la ricchezza retorica fanno davvero unico e irripetibile quello di Dante. E per la creazione? Creazione o invenzione? Questa che sembrerebbe una questione bizantina, rappresenta in verità uno dei temi che l’opera dantesca investe: è stato il Sommo a creare inferno, purgatorio e paradiso come sezioni separate del mondo dei morti oppure prima di lui, certo in nuce, altre fantasie avevano trattato il tema?

Il medievista francese Jacques Le Goff dichiara: “Nel VII secolo s’inizia a parlare di “fuoco purgatorio ” e di “pene purgatorie”, ma fino a metà del XII secolo il luogo dove le anime si purificano resta indefinito. La grande novità introdotta dal Purgatorio è la definizione di un luogo unico, preciso e riconoscibile”. Metà del XII secolo, dunque, periodo in cui nasce, siamo nel 1150, Cristina Mirabilis, mistica e visionaria belga vissuta fino al 1224.

Nel 1274 Bonvesin de la Riva è autore del “Libro delle tre scritture”; questo sembrerebbe essere l’origine, almeno letteraria, della visione dall’aldilà che Dante farà sua; ma un’altra figura, di donna, cui abbiamo appena fatto cenno aveva immaginato un viaggio, con relativi ritorni, nei tre mondi ultraterreni: Cristina Mirabilis.

Andiamo agli studi scolastici di Dante Alighieri. I Domenicani hanno rappresentato un riferimento importante nella formazione di Dante. Tra il 1291 e il 1295 frequenta la Scuola de li religiosi a Firenze. Qui potrebbe essere venuto in contatto con gli scritti di un illustre, ai tempi, esponente dell’Ordine: Tommaso di Cantimprè. Questi aveva scritto nel 1232 la biografia di una mistica e visionaria belga, la nostra Cristina Mirabilis. Nell’opera è la stessa Cristina a narrare di un viaggio effettuato, in stato di morte apparente, attraverso tre mondi ultraterreni: purgatorius, infernum, paradisum. Nella sequenza delle tappe del viaggio oltremondano della donna, il purgatorio è descritto come punto di partenza; quel purgatorio fino ai tempi di Cristina non concepito dalla chiesa cattolica. E’ il primo luogo in cui l’anima della viaggiatrice si immerge: “[…] locum quendam tenebrosum et horridum, animabus hominum plenum […] Et vidi inibi multos defunctos, quod dudum, in carne cognoveram.” Il racconto di Cristina potrebbe stimolare nuove interpretazioni sulla natura del luogo dell’espiazione temporanea dei peccati – identificabile, per esempio, con la terra; così come darebbe una luce diversa al viaggio del nostro Dante intrapreso quasi un secolo dopo.