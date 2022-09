Saman Abbas, ultimi agghiaccianti dettagli dopo la confessione del padre: ecco dove si trova il suo cadavere

Dopo la terribile confessione al telefono del padre di Saman, arrivano ulteriori agghiaccianti dettagli sul suo cadavere.

La triste vicenda di Saman Abbas, la ragazzina di 18 anni di origini pakistane che si era rifiutata di sposare un uomo più grande di lei in Pakistan, si sta arricchendo nelle ultime ore di alcuni dettagli raccapriccianti. Purtroppo, le speranze di trovare Saman viva sono apparse deboli fin dall’inizio delle indagini, ieri, però, è stata resa pubblica la conversazione agli atti del processo contro la famiglia di Saman, tra il padre e un parente rimasto in Italia dopo l’omicidio.

L’8 giugno 2021, Shabbar Abbas, dopo essere scappato in Pakistan con sua moglie Nazia Shaheen, aveva confessato al telefono l’omicidio della figlia. “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia (…). Io ho lasciato mio figlio in Italia. Ho ucciso mia figlia e sono venuto, non me ne frega nulla di nessuno” – ha detto il padre nell’intercettazione telefonica.

I coniugi Abbas al momento restano latitanti in Pakistan, si aspetta l’estradizione per il processo che inizierà il 10 febbraio 2023. Lo zio di Saman, Danish Hasnain, e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, invece sono stati catturati e arrestati con l’accusa di omicidio e soppressione di cadavere.

Il cadavere della diciottenne, dopo più di un anno di ricerche a Novellara, paese in provincia di Reggio Emilia, non è stato ancora ritrovato. Uno dei due cugini, però, nelle ultime ore avrebbe ammesso dove si trova il corpo di Saman e come si è svolto l’omicidio.

Ikram Ijaz e la confessione a un altro detenuto

Ad uccidere Saman sono stati lo zio e i due cugini, i genitori però non solo erano presenti, ma avevano anche accettato di togliere la vita alla figlia, la cui unica colpa è stata voler vivere liberamente. Ikram Ijaz avrebbe confessato a un altro detenuto, dopo mesi di latitanza e reticenze, che lo zio avrebbe ucciso la diciottenne, mentre i due cugini la tenevano ferma.

Saman sarebbe morta strangolata con una corda e suo il corpo sarebbe stato poi gettato nel Po. A finire il lavoro, però, sarebbe stata una sesta persona misteriosa con il passamontagna sul volto, che avrebbe infilato il corpo della diciottenne in un sacco, facendolo a pezzi, prima di disfarsi del cadavere. Ma non solo. Alla vista della sofferenza della figlia, Nazia Shaheen, la mamma di Saman, avrebbe avuto una crisi di panico, tanto da rendere necessario l’intervento del marito che l’ha allontanata mentre piangeva.

Tuttavia, Ikram ha più volte ribadito come l’idea di uccidere Saman sia partita proprio dal padre che non riusciva più a gestire la figlia, col tacito accordo della madre che, volente o nolente, l’ha accompagnata nella sua ultima passeggiata alle serre, non molto distante dalla loro abitazione, dove sono state raggiunte dal resto della famiglia che ha ucciso e nascosto il corpo della diciottenne. Si tratta, però, di una zona davvero vasta e ricca di serre. Resta difficile individuare il punto esatto dell’omicidio, così come il letto del fiume che nasconde il corpo di Saman.