Clamoroso bonus bebè €2000, chiedilo immediatamente, gioia famiglie, subito sul conto

L’aumento del costo della vita per le famiglie italiane è veramente durissimo. Ecco perché questo bonus cambia tutto. I dati che ci vengono dagli istituti di statistica e dagli osservatori sulla povertà sono veramente sconfortanti. Una famiglia su 12 è in povertà assoluta e con la mazzata delle bollette 9 milioni di Italiani rischiano di finire in povertà energetica. Per le famiglie con i figli a carico questa durissima inflazione è veramente un flagello.

Un bonus eccezionale

Infatti le famiglie con i figli a carico stanno patendo con durezza questo tremendo aumento dei prezzi. Ma vediamo come un bonus clamoroso da addirittura 2.000 euro possa aiutare proprio le famiglie con i figli.

Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Da quando è arrivato l’assegno unico universale teoricamente gli altri bonus per i figli a carico sono quasi tutti scomparsi. Il Governo infatti con l’arrivo dell’assegno unico universale ha erogato una cifra fissa a tutte le famiglie e di conseguenza ogni famiglia con i figli sa di avere questa cifra a disposizione.

Cumulabile con AU e da chiedere subito

Tuttavia non è assolutamente vero che l’assegno unico universale è l’unica erogazione di denaro nei confronti delle famiglie con i figli a carico. Infatti proprio le famiglie con i figli hanno a disposizione degli altri bonus.

Ma questo nuovissimo da €2000 è sicuramente uno di quelli più importanti. Questo bonus in realtà è la conferma di un bonus che esisteva già l’anno scorso. Soltanto che l’anno scorso questo bonus alla nascita valeva 1500€. Un bonus bebè infatti è proprio un bonus che lo stato eroga alla nascita del bambino.

La domanda

Infatti questo bonus è messo a disposizione dalla cassa previdenziale dell’Ordine dei Medici e degli odontoiatri. Quindi tutte le dottoresse che diventeranno mamme nell’arco del 2022 potranno avere 2.000€. Ma il bonus può essere addirittura potenziato a 4.000€.

Infatti se la dottoressa esercita la libera professione, la sua cassa previdenziale le erogherà 4000€ al posto del 2000 euro. Una polemica relativa a questo bonus è nata proprio perché viene erogato soltanto alle mamme e non anche ai papà.

Ma a quanto pare gli anni prossimi il bonus sarà erogato tanto alle dottoresse e anche ai dottori. Si tratta di un bonus sicuramente unico nel suo genere anche per l’importo. Infatti il vecchio bonus bebè premio alla nascita da €800 ormai non esiste più.