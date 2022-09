Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina costretta a farlo: “Fuga in Svizzera”

Albano e Romina Power hanno rappresentato nell’immaginario collettivo per anni, l’amore. Una coppia amatissima dal grande pubblico, che ancora oggi, nonostante sia esplosa, a distanza di tempo la ricorda ancora insieme.

L’attrice americana e il cantante di Cellino San Marco si sono detti addio più di 20 anni fa, un divorzio doloroso che, ovviamente, non ha lasciato indifferenti i figli. Romina Carrisi e Cristel, hanno spesso parlato in tv di questo momento delicatissimo della loro vita privata e, durante un’ultima intervista, è stata proprio Cristel a svelare un aneddoto sconosciuto ai più.

Il doloroso racconto della figlia di Albano e Romina

La separazione dei suoi genitori è stata un fulmine a ciel sereno ed ha, ovviamente, destabilizzato gli equilibri e squarciato la loro felicità. In una recente intervista rilasciata nel salotto tv di Domenica In, la 34enne si è lasciata andare ad un intimo e doloroso racconto.

Un lato inedito della sua vita con il quale ha voluto svelare la fragilità che ha contrassegnato una delle fasi più complicate della sua esistenza: “La gente mi incontrava per strada e mi faceva domande, dando per scontato che io volessi parlarne”.

Una “morbosità” quella dei fan, che l’ha costretta, dopo una ponderata riflessione ad allontanarsi momentaneamente, ai tempi, dall’Italia. Cristel si è infatti trasferita in Svizzera, una fuga necessaria per ripararsi e proteggersi in qualche modo dal gossip e dal chiacchiericcio che incombeva sulla sua famiglia.

Cosa fa oggi Cristel Carrisi

Oggi il peggio è passato e Cristel è una donna nuova che ha fatto i conti con il suo dolore. Mamma di due figli, moglie e donna in carriera, la Carrisi senior ha completamente superato tutto, anche grazie ad un supporto: ” Dopo il riavvicinamento tra i miei genitori, mi sono fatta aiutare da uno psicologo, perché la rottura tra di loro aveva messo a dura prova la mia stabilità, ma anche rivederli insieme non è stato facile”.