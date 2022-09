Mara Venier, che figuraccia | Come non l’ha riconosciuto?

Nel corso dell’attesissimo appuntamento con Domenica In, Mara Venier si è lasciata andata ad una gaffe nel corso dell’intervista con Elodie. “Ma non lo conosce proprio? Incredibile”

L’appuntamento del week-end con Domenica In è uno dei più attesi da milioni di italiani, pronti ad un mix di risate, intrattenimento ma anche emozioni che l’instancabile Mara Venier regala da anni al suo amato pubblico. Ed i telespettatori conoscono anche le gaffe che talvolta vengono commesse nel corso della trasmissione, nulla di grave ovviamente e per lo più legate al fatto che sono tantissime le persone che gravitano attorno al programma e con esse anche quelle che la conduttrice settimanalmente intervista.

Ebbene nel corso della diretta del 25 settembre la Venier è incappata in una involontaria gaffe nientemeno che con Elodie. È accaduto nel corso dell’intervista alla cantante che, come molti sanno, si è recentemente cimentata anche nel ruolo di attrice. Ed infatti è intervenuta in trasmissione per parlare del film “Ti mangio il cuore” che la vede nel cast.

Figuraccia a Domenica In, Mara Venier non lo ha proprio riconosciuto?

Ma ovviamente non poteva mancare qualche domanda attinente la sfera privata e così Mara ha provato a domandarle se ci fosse, in questo momento, una persona nella sua vita. “Sei innamorata?” ha chiesto ad Elodie la quale ha cercato di evitare la risposta diretta, probabilmente anche perchè la sua relazione con l’ex campione della Moto GP nonchè ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea Iannone, finita sotto l’occhio vigile dei riflettori del mondo del gossip, seppur confermata è ancora in una fase iniziale ed embrionale e la cantante deve ancora avere chiarezza in merito ai suoi sentimenti.

La gaffe di Zia Mara, momenti di imbarazzo in diretta

“Allora.. Sono in un periodo molto bello ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi..” ha specificato Elodie riferendosi dunque proprio a Iannone. Ma a quel punto Zia Mara ha mostrato di non avere la minima idea di chi fosse tanto da ribattere con: “Si chiama Andrea questo ragazzo?” mostrando di non sapere chi sia il ragazzo che frequenta Elodie”.

Il fatto è, e qui è sopraggiunta la gaffe, che sullo sfondo venivano proiettate le foto scattate dai paparazzi di Chi che mostravano la coppia a spasso per le strade di Roma, e quindi il pubblico ha immaginato che Mara Venier non conosca proprio l’ex pilota di moto. Ma nessuno l’ha avvertita in merito al fatto che il ragazzo, campione italiano di motociclismo ed ex fidanzato della Rodriguez, fosse la persona in questione e così l’intervista e proseguita come niente fosse con Mara che ha chiesto a Elodie: “Cosa deve fare un uomo per conquistarti?”. La frittata, dunque, ormai era fatta.

La relazione di Elodie

Una precedente conferma della cantante-attrice in merito alla sua frequentazione con Iannone era già arrivata nei giorni scorsi durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. In quell’occasione aveva comunque specificato, essendo passato poco tempo, di non avere ancora le idee chiare. Del resto la cantante sta cercando di voltare pagina dopo la sua storia d’amore con Marrakech, mettendo evidentemente da parte il mondo dei musicisti e avvicinandosi e provando sentimenti per uno sportivo.