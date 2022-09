Mostra i fornelli del gas accesi 24 ore su 24 in diretta: “Ecco perché lo faccio”

Ha puntato una telecamera verso i fornelli di casa, ha posizionato una foto di Putin accanto ad essi, poi li ha accesi ed è andato in diretta su Twitch 24 ore al giorno. Ecco perchè lo ha fatto

Pensava, in questo modo, di prendere in giro un intero continente ma si è ritrovato con un ban temporaneo. Arriva dalla Russia una storia che ha a dir poco dell’incredibile: una persona, proprietario del canale Twitch RussianGas1, ha deciso di prendersi gioco dell’Europa sprecando gas ad uso domestico 24 ore su 24. Come? Semplicemente puntando una telecamera sui fornelli di casa, posizionare una fotografia del presidente Putin accanto ad essi, poi accenderli tutti e quattro e non spegnerli più.

Fornello del gas acceso 24 ore al giorno e in diretta streaming: il motivo

Mandando il tutto in streaming, per l’appunto sul canale Twitch: di fatto un’inquadratura fissa del gas consumato tutto il giorno, al solo scopo di prendere in giro l’Europa e rispondere in tal modo alle sanzioni che l’Unione Europea ha imposto alla Russia in seguito alla guerra avviata in Ucraina. Lo spreco di gas sarebbe dunque un modo per ironizzare sugli esponenziali aumenti del costo di questa materia prima che interessano gran parte dell’Occidente, con Paesi che, alla soglia del freddo autunnale e dell’inverno, si trovano in serie difficoltà per quanto riguarda le bollette.

L’Italia non è da meno e anche nei mesi estivi molte aziende si sono trovate a dover fronteggiare costi impossibili delle bollette elettriche, più che quadruplicate rispetto ad un anno fa. E con l’arrivo del freddo la situazione rischia di diventare una sorta di bomba ad orologeria per numerose imprese, che potrebbero addirittura trovarsi nell’impossibilità di proseguire la propria attività e chiudere i battenti.

Ondata di polemiche contro l’utente e ban temporaneo

Nel video si vede anche un termometro utilizzato per mostrare la temperatura della stanza nella quale vengono fatte le riprese; ed è inoltre presente un orologio che serva a confermare che effettivamente tali riprese siano in diretta. Insomma una vera e propria scenografia domestica, inizialmente divenuta virale lasciando gli utenti ad interrogarsi sul motivo di queste immagini.

Quando si è capito di cosa si trattasse, il gesto inevitabilmente non è passato inosservato ed anzi ha scatenato una vera e propria ondata di critiche. Peraltro la stessa piattaforma non è rimasta a guardare, intervenendo con un atto concreto: un ban, seppur al momento temporaneo, al canale per “violazione delle linee guida della community”. Nel corso della live non si vede null’altro che il fornello principale della cucina acceso anche se ogni tanto RussianGas1 interviene per accendere gli altri fornelli, quando deve cucinare e scaldare delle pentole. Così facendo è riuscito ad avere una media di 800 spettatori in diretta in media e non sono mancate persino delle donazioni. Non molte a dire il vero (meno di 100 euro in tutto) ma tanto è bastato per ingigantire l’ondate di polemiche e critiche nei suoi confronti.